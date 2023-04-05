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Niet meer leverbaar
HP8655/00
3.7
van 5
143
Reviews & awards
Cimcime
05/04/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Dè ideale föhntool voor je haren
Geweldige tool voor het stylen van je haren. Ik gebruik geen klassieke föhn meer. Geweldig in gebruik en je haren zijn zo droog en gestyled.
Voordelen
Mooie design, beschermd je haren, handig in gebruik
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 5000 Series BHA530/00 Airstyler
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 5000 Series BHA530/00 Airstyler
Nthenya
30/04/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Droogt je haar snel
Bij nat haar snel droog krijgen en stijlen . Is makkelijk apparaat om mee te nemen op vakantie
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Advanced HP8656/00 Airstyler
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Advanced HP8656/00 Airstyler
Bloempje69
16/04/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Handig
Er zijn veel mogelijkheden om je haar te modelleren. Je haar krijgt een mooie glans.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Advanced HP8656/00 Airstyler
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Advanced HP8656/00 Airstyler