ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Stylen en verzorgen
  • Stylen en verzorgen
  • Stylen en verzorgen
  • Stylen en verzorgen
  • Stylen en verzorgen
  • Stylen en verzorgen
  • Stylen en verzorgen
  • Stylen en verzorgen
  • Stylen en verzorgen
  • Stylen en verzorgen
  • Stylen en verzorgen
  • Stylen en verzorgen
  • Stylen en verzorgen
  • Stylen en verzorgen

Niet meer leverbaar

Airstyler

HP8650/60

2.5
| (6) Reviews & awards
Stylen en verzorgen
Welk kapsel had je voor vandaag in gedachten? De Salon Airstylist heeft drie verschillende opzetstukken en een vermogen van 650 W. Niets staat een creatieve coupe nog in de weg!
Bekijk alle voordelen

Creëer je eigen stijl met de Salon Airstylist

Stylen en verzorgen

  • 3 opzetstukken

  • 3 warmtestanden

Verwarmde borstel van 38 mm voor gladder haar

Verwarmde borstel van 38 mm voor gladder haar

De verwarmde borstel heeft een extra grote diameter van 38 mm. Dankzij de brede staaf is deze perfect voor het stylen van gladde en golvende kapsels.

Intrekbare borstelpen voor eenvoudig krullen maken

Intrekbare borstelpen voor eenvoudig krullen maken

Deze gebruiksvriendelijke airstyler is een stijlborstel en krultang in één. Met één druk op de knop stop je de pennen terug in de borstel, zodat je de styler door je haar kunt halen, met een prachtige veerkrachtige krul als resultaat.

Slanke compressor voor gerichte airflow

Slanke compressor voor gerichte airflow

De concentrator leidt de luchtstroom door de opening naar specifieke gebieden. Het resultaat is een perfecte styling die ideaal is voor het bijwerken of afmaken van je haarstijl.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

2.5

van 5

6

Reviews & awards

3

01/04/2021

Italia

Italia

Geverifieerde koper

Ottimo lavoro

Buona impugnatura per un ottima manualità,calda al punto giusto,veramente molto pratica,complimenti Philips!

Voordelen

Praticissimo

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Essential HP8660/40 Styler ad aria

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Essential HP8660/40 Styler ad aria

20/10/2019

Nederland

Nederland

Mooi haar

Op een snelle en eenvoudige manier mijn haar in model. Graag had ik nog andere borstels op kunnen zetten, in bijgeleverde handleiding staan deze vernoemd, kunnen deze apart verkregen worden?

Voordelen

Eenvoudig gebruik

Nadelen

Warmt iets trager op

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EssentialCare HP8660/00 Airstyler

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EssentialCare HP8660/00 Airstyler

09/01/2015

Nederland

Nederland

makkelijk in gebruik maar ontevreden over het resultaat

Voor mij is fohnen/stijlen met een dergelijk apparaat nieuw. Voor gebruik heb mijn haar gewassen en ingesprayed met een beschermingsmiddel tegen de warmte. Het apparaat ligt goed in de hand en is gebruiksvriendelijk, echter viel de warmte voor mij tegen. Voor gebruik heb mijn haar gewassen en ingesprayed met een beschermingsmiddel tegen de warmte. Het apparaat ligt goed in de hand en is gebruiksvriendelijk, echter viel de warmte voor mij tegen. Redelijk snel zat mijn haar toch in model, maar na een half uur zag het eruit alsof mijn haar ontploft was! Nu kan dit liggen aan het koude weer, maar met andere styltangen/fohns heb ik hier nooit last van!

Deze review is gemaakt voor EssentialCare HP8660/00 Airstyler

Deze review is gemaakt voor EssentialCare HP8660/00 Airstyler

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen