ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

  • Foto van enkel product
  • Foto van enkel product

Niet meer leverbaar

Airstyler

HP8650/00

Stylen en verzorgen

Welk kapsel had je voor vandaag in gedachten? De Salon Airstylist heeft drie verschillende opzetstukken en een vermogen van 650 W. Niets staat een creatieve coupe nog in de weg!

Bekijk alle voordelen

Creëer je eigen stijl met de Salon Airstylist

Stylen en verzorgen

  • 3 opzetstukken

  • 3 warmtestanden

650 W voor prachtige resultaten

650 W voor prachtige resultaten

Deze airstyler heeft een verwarmingselement van 650 W dat niet te heet wordt voor zacht maar effectief drogen en stylen.

Compact ontwerp voor eenvoudig gebruik

Compact ontwerp voor eenvoudig gebruik

Deze styler is compact, ergonomisch en heeft een slim, modern ontwerp. De styler is licht en eenvoudig te hanteren, maar ook klein genoeg om vrijwel overal op te bergen.

Drie flexibele standen voor meer controle

Drie flexibele standen voor meer controle

De vereiste snelheid en temperatuur kunnen eenvoudig worden aangepast om het perfecte resultaat te krijgen. Dankzij de drie verschillende standen kun je je haar nauwkeurig stylen zoals jij het graag wilt.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen