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Niet meer leverbaar
HP8650/00
Stylen en verzorgen
Welk kapsel had je voor vandaag in gedachten? De Salon Airstylist heeft drie verschillende opzetstukken en een vermogen van 650 W. Niets staat een creatieve coupe nog in de weg!
3 opzetstukken
3 warmtestanden
Deze airstyler heeft een verwarmingselement van 650 W dat niet te heet wordt voor zacht maar effectief drogen en stylen.
Deze styler is compact, ergonomisch en heeft een slim, modern ontwerp. De styler is licht en eenvoudig te hanteren, maar ook klein genoeg om vrijwel overal op te bergen.
De vereiste snelheid en temperatuur kunnen eenvoudig worden aangepast om het perfecte resultaat te krijgen. Dankzij de drie verschillende standen kun je je haar nauwkeurig stylen zoals jij het graag wilt.
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