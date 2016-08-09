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HP8634/00 ProCare heated styling brush

HP8634/00

4.4

| (49) Reviews & awards | 90% beveelt dit product aan

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Recensies

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Reviews & awards

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1

09/08/2016

Deutschland

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Uneingeschränkte Empfehlung

Diese Bürste habe ich schon lange gesucht. Besonders für feines Haar zu empfehlen. Ich bin am überlegen ob ich mir eine zweite kaufe, falls Philips die Herstellung einstellt.

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Deze review is gemaakt voor HP8634/00 Erhitzte ProCare-Stylingbürste

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20/10/2014

Deutschland

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Super Lockenstab :)

Die Stylingbürste gefäält mir total gut, da sie super schnell einen tollen Look zaubert. Durch die ausfahrbaren Borsten rutscht das Haar nicht raus und lässt sich auch super wieder lösen durch das Einfahren der Borsten. Das Gerät wird sehr schnell heiß und ist deshalb in kürzester Zeit einsetzbar. In allem ein echt geniales Teil (Auch für meine feinen und super glatten Haare). Es zaubert sogar mir ein super Volumen, was bis jetzt kein anderer Lockenstab geschafft hat. Ich verleihe den Lockenstab oft an meine Freundinnen, die diesen Lockenstab unbedingt ausprobieren wollten und auch diese sind absolut begeistert. Danke Philips für diesen tollen Lockenstab :)

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Deze review is gemaakt voor HP8634/00 Erhitzte ProCare-Stylingbürste

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02/06/2014

Deutschland

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Super Stylingbürste

Ich teste jetzt seit ca. 2 Monaten die Stylingbürste von Philips und ich muss sagen, dass mich dieses Produkt sehr überzeugt hat. Ich habe welliges Haar und mit der Bürste ist es super einfach glattes Haar zu zaubern. Einmal angewandt hält die Frisur sogar über Nacht, selbst nach einer langen Partynacht. Es gibt auch kein Verknoten mehr, da man die Borsten ganz einfach per Drehung eindrehen kann. Sie wird zwar warm, aber verbrennt das Haar nicht. Ich benutze Sie beinah täglich und mein Haar fühlt sich kein bisschen abgenutzt oder kaputt an. Ich kann nur sagen Daumen hoch und Sie ist auf jeden Fall empfehlenswert.

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Deze review is gemaakt voor HP8634/00 Erhitzte ProCare-Stylingbürste

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