ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Foto van enkel product
  • Meest getoonde foto
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • 'Emotional benefit'-foto
  • Foto van verpakking
  • Foto van enkel product
  • Meest getoonde foto
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • 'Emotional benefit'-foto
  • Foto van verpakking

Niet meer leverbaar

ProCareConische krultang

HP8619/00

4.8

| (6) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Onbezorgd stylen voor gezonde krullen en golven

Natuurlijke krullen en golven zonder je haar te beschadigen of je te branden aan je krultang? Style je haar zonder zorgen met de innovatieve Philips ProCare-krultang.

Bekijk alle voordelen

Onbezorgd stylen voor gezonde krullen en golven

  • Conische staaf (13-25 mm)

  • Zachte fluweelachtige buitenlaag

  • Temperatuur van 150 - 200 °C

  • Curl Ready-indicator

Zachte buitenlaag ter voorkoming van verschroeide handen of haren.

Zachte buitenlaag ter voorkoming van verschroeide handen of haren.

Zachte buitenlaag van krultang verzekert veilig stylen zonder het risico op brandwonden. 96% van de vrouwen zegt dat de zachte buitenlaag zorgt voor veilig stylen zonder het risico op brandwonden. Test uitgevoerd onder 55 vrouwen.

Unieke indicator geeft aan wanneer je krul klaar is.

Unieke indicator geeft aan wanneer je krul klaar is.

De Unieke Curl Ready-indicator laat je met een piepsignaal weten wanneer je krul klaar is. Deze innovatieve functie helpt je mooie krullen en golven te krijgen en oververhitting van het haar te voorkomen. Kies gewoon een van drie krultijden, afhankelijk van je haartype, en druk op de knop nadat je het haar rond de tang hebt gewikkeld.

Digitale temperatuurstanden voor elk haartype

Digitale temperatuurstanden voor elk haartype

Met het ingebouwde LCD-display met haartypeaanduiding kies je de juiste krultijd voor je haartype om oververhitting te voorkomen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.8

van 5

6

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

24/07/2013

Deutschland

Deutschland

Super!

Die Samtbeschichtung ist eine geniale Erfindung! Dadurch kann ich den Lockenstab selbst bei 200° in die Hand nehmen, ohne mich zu verbrennen. Und das danken einem auch die Haare. Durch die Beschichtung wird das Haar besonders geschützt und das zeichnet sich in gepflegten und glänzendem Haar aus.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ProCare HP8619/00 Konischer Lockenstab

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ProCare HP8619/00 Konischer Lockenstab

06/03/2014

France

France

Mon premier boucleur !

Je viens de l'acheter et je le recommande vraiment à celles qui apprehendent de se bruler! Pour info je suis un peu une débutante car je n'ai pas pu comparer avec d'autres boucleurs Mes cheveux sont longs, très fins et fragiles et tout ce qui est boucle ne tient pas d'habitude mais là je suis blufée! Aller voir des vidéos sur youtube, c'est très utile pour avoir une visualisation (même si la prise en main est simple à comprendre et bien expliquée dans le mode d'emploi# j'ai effleuré quelques fois le fer il ne brule pas #sans rester 3 plombs dessus)

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ProCare HP8619/00 Boucleur conique

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ProCare HP8619/00 Boucleur conique

09/01/2014

France

France

Au top !

J'ai les cheveux d'un naturel lisse et généralement les boucles ne tiennent pas plus d'une heure avec les autres boucleurs que j'ai essayé mais avec celui là ça tiens longtemps ! En plus il est presque impossible de se brûler et on peut faire toutes sortes de boucles. Il est facile à utiliser même pour une novice, que dire de plus ?!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ProCare HP8619/00 Boucleur conique

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ProCare HP8619/00 Boucleur conique

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen