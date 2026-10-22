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Niet meer leverbaar
HP8605/00
Natuurlijke krullen en bescherming voor je haar
Wil je handelbare krullen die natuurlijk aanvoelen zonder je haar te beschadigen of uit te drogen? De CurlControl heeft een tang van 25 mm voor natuurlijke krullen, een beschermende keramische laag en variabele temperatuur, wat hem geschikt maakt voor elk haartype
Staaf van 25 mm
Temperatuur van 130 - 200 °C
Keramische buitenlaag
Met de tang van 25 mm maak je trendy losse krullen, die er natuurlijk uitzien - alsof je er geen enkele moeite voor hebt gedaan.
De beschermende keramische buitenlaag zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de warmte, waardoor je haar minder wordt beschadigd en je glanzend en zacht haar krijgt.
Gebruik deze draaiknop met 8 warmtestanden (van 130 tot 200°C) om de temperatuur te kiezen die past bij je haartype
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