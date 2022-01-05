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MoistureProtect HP8372/03 Straightener

HP8372/03

4.3

| (127) Reviews & awards | 89% beveelt dit product aan

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4.3

van 5

127

Reviews & awards

89%

beveelt dit product aan

05/01/2022

Nederland

Nederland

Fantastisch product

Stijlt super snel en makkelijk. Wel duur maar ik heb het idee dat mijn haar oprecht gezonder is.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MoistureProtect HP8372/00 Straightener

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MoistureProtect HP8372/00 Straightener

29/05/2020

Nederland

Nederland

deze tang doet mijn haar weer glanzen...

prima werking , ook in combinatie met een föhn. mooie glans en strakke haren.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MoistureProtect HP8372/00 Straightener

Datum gebruik 2020-04-29

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MoistureProtect HP8372/00 Straightener

Datum gebruik 2020-04-29

07/04/2020

Nederland

Nederland

Very nice stuff!

I bought this product and it was a very good decision. It is comfortable, warms up well and keeps the temperature. No problem even with longer work. 5/5

Voordelen

Comfort, appearance and performance

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MoistureProtect HP8372/00 Straightener

Datum gebruik 2019-03-07

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MoistureProtect HP8372/00 Straightener

Datum gebruik 2019-03-07

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