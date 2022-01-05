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Niet meer leverbaar
4.3
van 5
127
Reviews & awards
89%
beveelt dit product aan
05/01/2022
Nederland
Fantastisch product
Stijlt super snel en makkelijk. Wel duur maar ik heb het idee dat mijn haar oprecht gezonder is.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MoistureProtect HP8372/00 Straightener
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MoistureProtect HP8372/00 Straightener
Peter K
29/05/2020
Nederland
deze tang doet mijn haar weer glanzen...
prima werking , ook in combinatie met een föhn. mooie glans en strakke haren.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MoistureProtect HP8372/00 Straightener
Datum gebruik 2020-04-29
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MoistureProtect HP8372/00 Straightener
Datum gebruik 2020-04-29
GluchA
07/04/2020
Nederland
Very nice stuff!
I bought this product and it was a very good decision. It is comfortable, warms up well and keeps the temperature. No problem even with longer work. 5/5
Voordelen
Comfort, appearance and performance
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MoistureProtect HP8372/00 Straightener
Datum gebruik 2019-03-07
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MoistureProtect HP8372/00 Straightener
Datum gebruik 2019-03-07