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Speciaal voor dik en lang haar: sneller en beter stylen
De nieuwe Philips Care Thick & Long Hair + straightener is met zijn 40% bredere platen en verwijderbare Double Action-kam speciaal ontworpen voor het eenvoudig ontkrullen van dik en lang haar
Keramische platen
Gelijkmatige warmteverdeling tot 199 °C
Ionenconditioner
Dankzij deze hoge temperatuur kun je het model van je kapsel veranderen, voor het perfecte resultaat waarnaar je op zoek bent.
Het ontkrullen van dik of lang haar kan moeilijk en tijdrovend zijn. Dit komt omdat de platen meestal te smal zijn om het haar vast te houden, en door het volume van het haar moet het meerdere keren worden ontkruld om het gewenste resultaat te krijgen. Deze extra brede ontkrulplaten zijn speciaal ontworpen voor lang of dik haar. Dankzij de bredere platen ontkrul je meer haar tegelijk en dus sneller.
Geef je haar onmiddellijke verzorging met ionenconditoner. De negatieve ionen elimineren statische elektriciteit, verzorgen het haar en sluiten de haarschubben, zodat het haar nog intenser glanst. Het resultaat is prachtig glad, glanzend en pluisvrij haar.
4.0
van 5
23
Reviews & awards
83%
beveelt dit product aan
Sandylicious0509
27/05/2013
Deutschland
Endlich wird mein langes Haar richtig glatt!
Hallo ihr Lieben! Ich habe das Glätteisen HP8346 erhalten und war zunächst sehr skeptisch. Ich habe schon zahlreiche Glätteisen verwendet, aber da ich sehr dickes und langes Haar habe, war ich mit keinem richtig zufrieden. ich habe das Glätteisen nun 4 Wochen fast täglich verwendet und kann dementsprechend ein Fazit bilden. Das Glätteisen hat mich sehr überrascht! Ich habe weder mein Hitzeschutzmittel noch mein Shampoo usw gewechselt. Alle Vorraussetzungen also wie bei meinen bisherigen Glätteisen. Breite Platten: Besonders auffällig sind zum einen die sehr breiten Platten. Optimal für dickes und langes Haar. So ist das Haar in wenigen Schritten perfekt geglättet. Bei "normalen" schmalen Glätteisen musste ich deutlich öfter durch mein Haar. Entsprechend mehr Haarschäden sind mit Sicherheit die Folge. Somit ist das Philips HP 8346 deutlich schonender zum Haar. Kämme: Außerdem befinden sich 2 kleine Kämme an den Seiten der Platten. Diese Kämme sind abnehmbar. Ich habe sie verwendet und muss sagen: TOP! gerade bei langem Haar ist es schwierig, das Haar richtig zu glätten. Durch diese Kämme, wird das Haar unmittelbar vor dem Glätten nochmal gekämmt. Somit erzielt man ein viel schöneres Ergebnis. Nimmt man die Kämme ab, kann man mit diesem Glätteisen wunderschöne, sanfte Wellen ins Haar zaubern. Kabel: Das Kabel ist mit 1,80m sehr lang, in Verbindung mit dem drehbaren Gelenk am Gerät hat man nahezu das Gefühl, das Glätteisen ist Kabellos. Man kann sich richtig gut damit bewegen ohne ständig zu "kämpfen" =) Tasche: in der Lieferung inklusive ist eine sehr schöne Tasche. Ich verstaue mein Glätteisen nachdem es abgekühlt ist immer in dieser Tasche. Sie ist in einem schlichten schwarz gehalten und sieht sehr edel aus. Ionisierung: Die Ionisierungs-Funktion ist extrem auffallend. Jedes Mal wenn ich mein Glätteisen benutzt habe, haben meine Haare auffallend mehr geglänzt. Ich wurde sogar regelmäßig darauf angesprochen, ob ich meine Pflegeserie gewechselt habe. Themperatur: Ab 200 Grad kann man die Themperatur nur noch in 5er Schritten erhöhen. Das finde ich klasse. Denn gerade in diesem hohen Bereich, sind kleine Schritte super! Das Glätteisen kann maximal auf 230Grad erhitzt werden. Dank der super Technik, glättet das Eisen jedoch schon lange vor 230Grad. Die Gradzahl ist im digitalen Anzeigefenster deutlich zu erkennen. Die Wunschtemperatur ist in wenigen Sekunden (definitiv unter 1 Minute) erreicht. Tastensperre: Das ist für mich eines der Highlights! Bei anderen Glätteisen ist es mir sehr oft passiert, dass ich das Glätteisen während dem Styling versehentlich ausgeschalten habe und somit neu aufheizen musste. Oder ich habe die Themperatur aus Versehen verstellt. Gerade bei hohen Gradzahlen wird das schnell gefährlich und schädlich. Verriegelung: Das Glätteisen lässt sich schnell und einfach verriegeln und kann somit super transportiert werden! Abschalt-Automatik: Das Glätteisen schaltet sich nach 60 Minuten automatisch ab. Besonders in stressigen Situationen kann es passieren, dass das Glätteisen versehentlich in der Steckdose bleibt. Mit dieser Abschaltautomatik kann somit nichts passieren- vorausgesetzt natürlich, das Glätteisen liegt auf einem hitzeresistenten Untergrund. Mein Fazit: Absolute Kaufempfehlung! Besonders für dickes,langes Haar super geeignet! Das Glätteisen übertrifft vollkommen meine Erwartungen! Preis/Leistung unschlagbar! In Kürze werde ich einen Livetest zu diesem Produkt auf meinem Kanal www.youtube.com/user/Sandylicious0509 hochladen. So kann ich demonstrieren wie toll das Glätteisen im Echttest ist =)
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Care Thick & Long Hair HP8346/00 Haarglätter
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sunshine
26/05/2013
Deutschland
gutes Glätteisen
Ich bin sehr zufrieden mit dem Philips HP8346 Glätteisen. Es ist wirklich superschnell aufgeheizt, hat ausreichende Temperatureinstellungen und lässt sich gut mit einer Hand bedienen. Auch finde ich das Kabelgelenk sehr praktisch, da es dadurch zu keinen Kabelverwicklungen kommt. Gut sind auch das lange Kabel und die Aufbewahrungstasche, sowie die herausnehmbaren Kämme. Mit den Kämmen haben die Haare einen besseren Halt, und unterstützen den Glättvorgang. Allerdings muss man nur gut davor die Haare durchkämmen, sonst bleibt man in den Kämmen während des Glättens hängen. Das Gerät hält was es verspricht und es ist leicht zu bedienen!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Care Thick & Long Hair HP8346/00 Haarglätter
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Carolin
20/05/2013
Deutschland
Philips HP8346
Das Philips HP8346 Glätteisen hält was es verspricht. Die Aufheizzeit ist echt kurz und nach Gerät ist nach wenigen Sekunden schon einsatzbereit. Ich selbst habe sehr dickes schulterlanges Haar. Deshalb teil ich zuerst die Haare in verschieden Partien auf, das führt zu einem besseren und gleichmäßigerem Ergebnis. Die angebrachten Kammeinsätze habe ich gleich am Anfang entfernt, denn ich kämme mein Haar vor dem glätten sowieso. Aber ich finde es eine klasse Idee, dass die kleinen Kämme angebracht sind und vorallem das man sie auch entfernen kann. Am besten an diesem Gerät finde ich die automatische Tastensperre. Denn bei meinem alten Haarglätter ist es mir oft passiert das ich beim glätten ausversehen die Temperatur verstellt habe. Das man die Temperatur in 10° Schritten selbst einstellen kann finde ich auch sehr gut, so kann man für jeden Haartyp die ideale Temperatur genau einstellen. Der Glätter gleitet sehr einfach und ohne fühl Druck durch das Haar. Hier spricht die Qualität für sich. Das Design das Glätters gefällt mir auch sehr gut. Der Glätter sieht durch das schwarz und lila sehr edel aus. Die mitgelieferte Tasche ist sehr praktisch und schick, durch die Sperre am Glätter kann man diesen dann sicher in der Tasche verstauen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Care Thick & Long Hair HP8346/00 Haarglätter
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