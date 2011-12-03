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Niet meer leverbaar

Straightener

HP8342

4.5

| (4) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Dag en nacht respect voor je haar

Philips biedt de unieke Care Touch®-setting voor steil haar dat langer goed blijft zitten met minder kans op beschadiging.

Bekijk alle voordelen

SalonStraight Respect

Dag en nacht respect voor je haar

  • SalonStraight

  • Respect

Gezonder restylen met automatische instellingen bij een optimale temperatuur

Gezonder restylen met automatische instellingen bij een optimale temperatuur

Automatische instelling voor gezond restylen. Houd je haarstijl de hele dag in model met respect voor de kwaliteit van je haar

Keramische platen voor soepel glijden en glanzend haar

Keramische platen voor soepel glijden en glanzend haar

Keramiek is microscopisch glad en van nature duurzaam, wat het een van de beste materialen voor ontkrulplaten maakt. De platen glijden moeiteloos door het haar en geven het een perfecte glans.

Ionenconditioner voor glanzend, pluisvrij haar

Ionenconditioner voor glanzend, pluisvrij haar

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Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

4

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

03/12/2011

Nederland

Nederland

super straightener voor weinig geld, ben zeer tevreden met mijn aankoop!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8342 Straightener

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8342 Straightener

15/05/2012

España

España

es un producto suave con el pelo

deja tu pelo suave y brillante con una sola pasada. muy facil de usar y sin daños extremos en tu pelo.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8342 Plancha para el pelo

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8342 Plancha para el pelo

23/02/2012

Nederland

Nederland

Style of geen style

Ga goed gestyled door het leven met deze styler :-)

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8342 Straightener

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8342 Straightener

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