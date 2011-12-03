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Dag en nacht respect voor je haar
Philips biedt de unieke Care Touch®-setting voor steil haar dat langer goed blijft zitten met minder kans op beschadiging.
SalonStraight
Respect
Automatische instelling voor gezond restylen. Houd je haarstijl de hele dag in model met respect voor de kwaliteit van je haar
Keramiek is microscopisch glad en van nature duurzaam, wat het een van de beste materialen voor ontkrulplaten maakt. De platen glijden moeiteloos door het haar en geven het een perfecte glans.
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4.5
van 5
4
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
alina
03/12/2011
Nederland
super straightener voor weinig geld, ben zeer tevreden met mijn aankoop!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8342 Straightener
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8342 Straightener
midnight
15/05/2012
España
es un producto suave con el pelo
deja tu pelo suave y brillante con una sola pasada. muy facil de usar y sin daños extremos en tu pelo.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8342 Plancha para el pelo
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8342 Plancha para el pelo
DeBk
23/02/2012
Nederland
Style of geen style
Ga goed gestyled door het leven met deze styler :-)
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8342 Straightener
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8342 Straightener
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