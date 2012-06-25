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ProCare-straightener

HP8339/20

5

| (6) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Perfecte styling bij een constante, verzorgende temperatuur

De Philips ProCare-straightener beschermt het haar tegen oververhitting dankzij de nieuwe Dual-Care™-platen met een constante temperatuur en EHD™-technologie

Bekijk alle voordelen

Perfecte styling bij een constante, verzorgende temperatuur

  • Keramische platen

  • Gelijkmatige warmteverdeling tot 199 °C

  • Ionenconditioner

  • 15 sec. opwarmtijd

Meer verzorging met ionenconditioner voor glanzend, pluisvrij haar

Meer verzorging met ionenconditioner voor glanzend, pluisvrij haar

Geef je haar onmiddellijke verzorging met ionenconditoner. De negatieve ionen elimineren statische elektriciteit, verzorgen het haar en sluiten de haarschubben, zodat het haar nog intenser glanst. Het resultaat is prachtig glad, glanzend en pluisvrij haar.

Gezond haar zonder oververhitting door gelijkmatige verspreiding van de warmte

Door de geavanceerde Philips EHD+-technologie wordt de warmte altijd gelijkmatig over de styler verspreid, zelfs op hoge temperaturen. Hierdoor worden plekken met schadelijke oververhitting voorkomen. Deze extra bescherming houdt je haar gezond en glanzend.

Verzorgend en efficiënt ontkrullen bij een constante temperatuur

Verzorgend en efficiënt ontkrullen bij een constante temperatuur

Deze straightener houdt een constante temperatuur. Dankzij het krachtige verwarmingselement kun je je haar ontkrullen bij een optimale temperatuur en je haar precies stijlen zoals jij dat wilt!

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

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van 5

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Reviews & awards

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25/06/2012

Deutschland

Deutschland

Schonendes und effizientes Glätten der Haare dank neuer Technologie

Bisher bin ich davon ausgegangen, dass Haarglätter den Haaren schädigen, sie abbrechen und stumpf aussehen lassen. Das Gerät von Philips ProCare ist anders, die Temperatur wird nämlich kontrolliert und konstant bei unter 200°C gehalten. Die deutliche Temperaturreduktion im Vergleich zu herkömmlichen Glätteisen sorgt dafür, dass das Haar schonend geglättet wird. Trotz der niedrigeren Temperaturstufe ist das Styling überzeugend: Mein Haar ist gut geglättet, fühlt sich weich und gepflegt an. Je nach Haartyp stehen drei Temperaturstufen zur Auswahl. Die Glättplatten werden in Sekundenschnelle auf die gewählte Temperatur aufgeheizt, ein digitales Display informiert über den aktuellen Status. Dank der Hinweise in der Gebrauchsanweisung ist es mir als ungeübter Person sofort möglich gewesen, die Haare ohne den berüchtigten „Knick“ am Haaransatz zu stylen. Einzig mit dem Styling von Wellen hatte ich kleinere Schwierigkeiten, denn sie sind mir nicht „knickfrei“ gelungen. Nach ein wenig Übung ist das sicher aber auch kein Problem mehr. Die Touch-Up-Funktion ist ideal, um einen Look aufzufrischen. Hierbei wird die Temperatur reduziert, um besonders schonend nachzuglätten. Sie reicht meiner Erfahrung nach völlig aus, wenn man recht feines Haar hat oder es zuvor schon geglättet hat. Wie alle Philips-Geräte ist nicht nur die Funktionalität, sondern auch die Handhabung des Haarglätters absolut überzeugend. Das Gerät ist fast intuitiv zu bedienen, es sieht sehr schick aus und das lange Stromkabel sorgt für ausreichend Bewegungsfreiheit beim Stylen. Die Heizplatten sind so platziert, dass sie die Haut nicht berühren können. Fazit: Überzeugende Stylingergebnisse, konstante Temperatur ermöglicht Glätten ohne Beanspruchung der Haare!

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Deze review is gemaakt voor HP8339/00 Haarglätter

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06/01/2012

Deutschland

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Glätteisen

Das Eisen ist sehr schnell warm und bringt ein hervorragendes Ergebnis.

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24/03/2017

Suisse

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Top Funktionen

Einfach in der Bedienung. Tolles Resultat. Sehr empfehlenswert

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