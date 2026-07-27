ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Zacht met een ionische glans
  • Zacht met een ionische glans
  • Zacht met een ionische glans
  • Zacht met een ionische glans
  • Zacht met een ionische glans
  • Zacht met een ionische glans
  • Zacht met een ionische glans
  • Zacht met een ionische glans

EssentialCareStraightener

HP8324/00

Zacht met een ionische glans
De Philips Essential Care-straightener is speciaal ontworpen met ionenverzorging en nauwkeurige bediening. Zo creëer je nog sneller de steile en glanzende look die je wilt, zonder je haar te beschadigen.
Bekijk alle voordelen

Straightener met nauwkeurige bediening

Zacht met een ionische glans

  • Ionenconditioner

  • Professionele temperatuur van 220°C

  • Maximale controle

Maximale controle tot 220°C met variabele temperatuur

Maximale controle tot 220°C met variabele temperatuur

Meer verzorging met ionenconditioner voor glanzend, pluisvrij haar

Meer verzorging met ionenconditioner voor glanzend, pluisvrij haar

Geef je haar onmiddellijke verzorging met ionenconditoner. De negatieve ionen elimineren statische elektriciteit, verzorgen het haar en sluiten de haarschubben, zodat het haar nog intenser glanst. Het resultaat is prachtig glad, glanzend en pluisvrij haar.

Snelle opwarmtijd, binnen 60 seconden klaar voor gebruik

Snelle opwarmtijd, binnen 60 seconden klaar voor gebruik

Dankzij de korte opwarmtijd kun je de straightener binnen 60 seconden gebruiken

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen