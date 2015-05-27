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  • Het geheime wapen van professionals
  • Het geheime wapen van professionals
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  • Het geheime wapen van professionals

Niet meer leverbaar

Föhn

HP8250/00

4.1
| (34) Reviews & awards | 88% beveelt dit product aan
Het geheime wapen van professionals
De nieuwe en verbeterde SalonDry Pro 2300. Deze föhn van Philips is nu 20% lichter en heeft 30% meer luchtstroom.
Bekijk alle voordelen

SalonDry Pro 2300-föhn

Het geheime wapen van professionals

  • 2300 W

  • Ionenverzorging

  • met volumediffuser

  • Keramische buitenlaag

Professioneel, 2300 W, voor fantastische stylingresultaten

Professioneel, 2300 W, voor fantastische stylingresultaten

Professioneel, 2300 W, voor fantastische stylingresultaten

6 flexibele snelheids- en temperatuurstanden

6 flexibele snelheids- en temperatuurstanden

Ionenconditioner voor glanzend, pluisvrij haar

Ionenconditioner voor glanzend, pluisvrij haar

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.1

van 5

34

Reviews & awards

88%

beveelt dit product aan

3

27/05/2015

Nederland

Nederland

licht van gewicht

[Employee of philipsglobal] Fijn in de hand liggende lichte föhn. Makkelijk te bedienen, snel je haren droog en ook een lang snoer. Redelijke prijs... wat wil je nog meer!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8250/00 Föhn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8250/00 Föhn

15/12/2013

Nederland

Nederland

Voldoet aan mijn verwachtingen

Na mijn oude dure fohn van philips die al na 3 jaar kapot is gegaan,heb ik gekozen om geen dure fohns meer aan teschaffen. Dus ik besloot om hp8250 te kopen. Het voordeel is dat hij voor zijn prijs ion functie heeft, coolshot en vooral lichtgewicht is want met me oude fohn kreeg ik pijn aan me armen. Nu heb ik er geen last van.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8250/00 Föhn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8250/00 Föhn

22/07/2013

Nederland

Nederland

gebruiksvriendelijk strijkijzer

zeer fijn je krijgt plezier in het strijken een aanrader

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8250/00 Föhn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8250/00 Föhn

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