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Niet meer leverbaar
2300 W
Ionenverzorging
met volumediffuser
Keramische buitenlaag
Professioneel, 2300 W, voor fantastische stylingresultaten
4.1
van 5
34
Reviews & awards
88%
beveelt dit product aan
Can67
27/05/2015
Nederland
licht van gewicht
[Employee of philipsglobal] Fijn in de hand liggende lichte föhn. Makkelijk te bedienen, snel je haren droog en ook een lang snoer. Redelijke prijs... wat wil je nog meer!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8250/00 Föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8250/00 Föhn
Shirley
15/12/2013
Nederland
Voldoet aan mijn verwachtingen
Na mijn oude dure fohn van philips die al na 3 jaar kapot is gegaan,heb ik gekozen om geen dure fohns meer aan teschaffen. Dus ik besloot om hp8250 te kopen. Het voordeel is dat hij voor zijn prijs ion functie heeft, coolshot en vooral lichtgewicht is want met me oude fohn kreeg ik pijn aan me armen. Nu heb ik er geen last van.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8250/00 Föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8250/00 Föhn
nact1970
22/07/2013
Nederland
gebruiksvriendelijk strijkijzer
zeer fijn je krijgt plezier in het strijken een aanrader
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8250/00 Föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8250/00 Föhn