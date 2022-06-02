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  • Snel drogen bij een lagere temperatuur met ThermoProtect
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  • Snel drogen bij een lagere temperatuur met ThermoProtect
  • Snel drogen bij een lagere temperatuur met ThermoProtect
  • Snel drogen bij een lagere temperatuur met ThermoProtect
  • Snel drogen bij een lagere temperatuur met ThermoProtect
  • Snel drogen bij een lagere temperatuur met ThermoProtect
  • Snel drogen bij een lagere temperatuur met ThermoProtect
  • Snel drogen bij een lagere temperatuur met ThermoProtect
  • Snel drogen bij een lagere temperatuur met ThermoProtect
  • Snel drogen bij een lagere temperatuur met ThermoProtect
  • Snel drogen bij een lagere temperatuur met ThermoProtect
  • Snel drogen bij een lagere temperatuur met ThermoProtect
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Snel drogen bij een lagere temperatuur met ThermoProtect
  • Snel drogen bij een lagere temperatuur met ThermoProtect
  • Snel drogen bij een lagere temperatuur met ThermoProtect
  • Snel drogen bij een lagere temperatuur met ThermoProtect
  • Snel drogen bij een lagere temperatuur met ThermoProtect
  • Snel drogen bij een lagere temperatuur met ThermoProtect
  • Snel drogen bij een lagere temperatuur met ThermoProtect
  • Snel drogen bij een lagere temperatuur met ThermoProtect
  • Snel drogen bij een lagere temperatuur met ThermoProtect
  • Snel drogen bij een lagere temperatuur met ThermoProtect

DryCare AdvancedFöhn

HP8233/00

4.7
| (136) Reviews & awards | 95% beveelt dit product aan
Snel drogen bij een lagere temperatuur met ThermoProtect
Bescherm je haar en geniet van snel droogresultaat. Deze föhn heeft meerdere snelheids- en temperatuurinstellingen. Inclusief ThermoProtect voor snel drogen bij een constante, verzorgende temperatuur, Ionic Care en TurboBoost.
Bekijk alle voordelen

met massagediffuser en stylingmondstuk van 11 mm.

Snel drogen bij een lagere temperatuur met ThermoProtect

  • ThermoProtect Ionic

  • 2200 W

  • Ionenverzorging

  • Massagediffuser

Elegant, vrouwelijk ontwerp dat prestatie en kwaliteit benadrukt

Elegant, vrouwelijk ontwerp dat prestatie en kwaliteit benadrukt

Deze föhn belichaamt een moderne, verfijnde designbenadering. Zachte, vloeiende contouren en slanke vormen geven een subtiel vrouwelijk tintje, terwijl de details en hoogwaardige materialen en afwerking de superieure prestaties van het product onderstrepen.

ThermoProtect-temperatuurinstelling

ThermoProtect-temperatuurinstelling

De ThermoProtect-temperatuur biedt de optimale droogtemperatuur en extra bescherming tegen oververhitting van het haar. Met dezelfde krachtige luchtstroom krijg je de beste verzorgende resultaten.

Professioneel, 2200 W, voor een perfect salonresultaat

Professioneel, 2200 W, voor een perfect salonresultaat

Deze professionele föhn van 2200 W produceert een krachtige luchtstroom. Deze combinatie van kracht en snelheid maakt het drogen en stylen van je haar sneller en eenvoudiger.

Technische specificaties

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Recensies

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4.7

van 5

136

Reviews & awards

95%

beveelt dit product aan

1

02/06/2022

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Perfect voor mijn krullen

Ben super blij met deze föhn, de diffuser is perfect voor mijn krullen. Mijn haar pluist niet en voelt zacht aan.

Voordelen

Diffuser

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DryCare Advanced BHD290/00 Föhn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DryCare Advanced BHD290/00 Föhn

10/11/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Gewoon een fijne fohn

Een fijne föhn die goed in de hand ligt. Een prettig lang snoer. Vooral de koude stand is hier favoriet.

Voordelen

Goed in de hand, snel resultaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8243/00 KeraShine-föhn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8243/00 KeraShine-föhn

03/11/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Het produkt doet precies wat het moet doen

Omdat het zo is...................................

Voordelen

Snel warm

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DryCare Advanced BHD290/00 Föhn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DryCare Advanced BHD290/00 Föhn

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