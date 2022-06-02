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ThermoProtect Ionic
2200 W
Ionenverzorging
Massagediffuser
Deze föhn belichaamt een moderne, verfijnde designbenadering. Zachte, vloeiende contouren en slanke vormen geven een subtiel vrouwelijk tintje, terwijl de details en hoogwaardige materialen en afwerking de superieure prestaties van het product onderstrepen.
De ThermoProtect-temperatuur biedt de optimale droogtemperatuur en extra bescherming tegen oververhitting van het haar. Met dezelfde krachtige luchtstroom krijg je de beste verzorgende resultaten.
Deze professionele föhn van 2200 W produceert een krachtige luchtstroom. Deze combinatie van kracht en snelheid maakt het drogen en stylen van je haar sneller en eenvoudiger.
4.7
van 5
136
Reviews & awards
95%
beveelt dit product aan
Nasbb
02/06/2022
Nederland
Geverifieerde koper
Perfect voor mijn krullen
Ben super blij met deze föhn, de diffuser is perfect voor mijn krullen. Mijn haar pluist niet en voelt zacht aan.
Voordelen
Diffuser
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare Advanced BHD290/00 Föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare Advanced BHD290/00 Föhn
Biekstra
10/11/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Gewoon een fijne fohn
Een fijne föhn die goed in de hand ligt. Een prettig lang snoer. Vooral de koude stand is hier favoriet.
Voordelen
Goed in de hand, snel resultaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8243/00 KeraShine-föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8243/00 KeraShine-föhn
JPVF
03/11/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Het produkt doet precies wat het moet doen
Omdat het zo is...................................
Voordelen
Snel warm
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare Advanced BHD290/00 Föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare Advanced BHD290/00 Föhn