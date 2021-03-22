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Niet meer leverbaar
ThermoProtect Ionic
2200 W
Ionenverzorging
Volumediffuser
De ThermoProtect-temperatuur biedt de optimale droogtemperatuur en extra bescherming tegen oververhitting van het haar. Met dezelfde krachtige luchtstroom krijg je de beste verzorgende resultaten.
Deze professionele föhn van 2200 W produceert een krachtige luchtstroom. Deze combinatie van kracht en snelheid maakt het drogen en stylen van je haar sneller en eenvoudiger.
De vereiste snelheid en temperatuur kunnen eenvoudig worden aangepast om de perfecte stijl te krijgen. Zes verschillende standen geven je volledige controle om nauwkeurig te stylen zoals jij het graag wilt.
4.6
van 5
197
Reviews & awards
95%
beveelt dit product aan
Sadero
22/03/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Geweldige föhn
Prettig in gebruik, temperatuur perfect, prettige diffuser.
Voordelen
Temperatuurinstelling, diffuser
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare Advanced HP8232/00 Föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare Advanced HP8232/00 Föhn
Bomen
14/01/2021
Nederland
Fonh
Hij ziet er degelijk uit en ligt goed in de hand. Temperatuur is fijn te regelen.
Voordelen
Hij is perfect
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare Advanced HP8232/00 Föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare Advanced HP8232/00 Föhn
Gaby's
05/02/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Fijne föhn voor een zeer fijne prijs
Heel tevreden over deze föhn. Hij is licht, blaast lekker hard, en is goed in te stellen naar de stand die je prettig vind.
Voordelen
Licht, lang snoer, krachtig
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare Advanced HP8232/00 Föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare Advanced HP8232/00 Föhn