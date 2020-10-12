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Niet meer leverbaar

ThermoProtect HP8230/03 Hairdryer

HP8230/03

4.6

| (176) Reviews & awards | 97% beveelt dit product aan

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4.6

van 5

176

Reviews & awards

97%

beveelt dit product aan

1

12/10/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

topmodel

Met deze fohn breng jij je haar weer in top conditie..

Voordelen

het apparaat doet wat hij moet doen

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DryCare Advanced HP8230/00 Föhn

Datum gebruik 2019-09-12

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DryCare Advanced HP8230/00 Föhn

Datum gebruik 2019-09-12

30/09/2020

Nederland

Nederland

Very powerful!

I like this one very much! It has very light construction, but at the same time gives very powerful air flow. Hear becomes dry very fast. The hot and cold air are pleasant - you don't feel any harm or burning on your scalp. Also has long enough cord.

Voordelen

Light, powerful, stylish, long cord

Nadelen

A little bit big

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ThermoProtect HP8230/03 Hairdryer

Datum gebruik 2019-08-30

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ThermoProtect HP8230/03 Hairdryer

Datum gebruik 2019-08-30

09/09/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Prima aankoop

Dochters zijn er blij mee. Meer standen en krachtige föhn.

Voordelen

Meer beschikbare standen

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ThermoProtect HP8217/20 Föhn

Datum gebruik 2019-08-09

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ThermoProtect HP8217/20 Föhn

Datum gebruik 2019-08-09

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