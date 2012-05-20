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  • Voor een huid die altijd glad is
  • Voor een huid die altijd glad is
  • Voor een huid die altijd glad is
  • Voor een huid die altijd glad is
  • Voor een huid die altijd glad is
  • Voor een huid die altijd glad is
  • Voor een huid die altijd glad is
  • Voor een huid die altijd glad is
  • Voor een huid die altijd glad is
  • Voor een huid die altijd glad is
  • Voor een huid die altijd glad is
  • Voor een huid die altijd glad is
  • Voor een huid die altijd glad is
  • Voor een huid die altijd glad is
  • Voor een huid die altijd glad is
  • Voor een huid die altijd glad is
  • Voor een huid die altijd glad is
  • Voor een huid die altijd glad is

Niet meer leverbaar

SatinelleEpileerapparaat

HP6512

4
| (5) Reviews & awards | 80% beveelt dit product aan
Voor een huid die altijd glad is
Dit nieuwe epileersysteem van Philips verwijdert haren vanaf de wortel, waardoor u niet slechts dagenlang, maar wekenlang een gladde huid hebt. Bovendien is het systeem huidvriendelijk. Wordt voor een optimaal resultaat geleverd met een unieke set hulpstukken voor nieuwe gebruikers
Bekijk alle voordelen

Wekenlang een gladde en verzorgde huid

Voor een huid die altijd glad is

  • Voor het hele lichaam, met scheerhoofd

Scrub tussen de epileersessies door

Scrub tussen de epileersessies door

Door draaiende bewegingen met de scrubhandschoen te maken, geeft u de huid tegelijkertijd een lichte massage en verwijdert u dode huidcellen. Op deze manier wordt uw huid prachtig glad en beperkt u haaringroei tot een minimum.

Hulpstuk voor haar optillen en massage

Hulpstuk voor haar optillen en massage

Tilt zelfs de korte haren op voor een extra glad resultaat en ontspant tegelijkertijd uw huid waardoor haartjes zachter worden verwijderd.

Met dit epileersysteem verwijdert u haartjes van slechts 0,5 mm

Met dit epileersysteem verwijdert u haartjes van slechts 0,5 mm

De hypoallergene schijven zorgen bovendien voor optimale hygiëne.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.0

van 5

5

Reviews & awards

80%

beveelt dit product aan

3
1

20/05/2012

België

België

Product voldoet volledig aan de verwachtingen.

Uitstekende prijs / kwaliteitverhouding. Toestel is gebruiksvriendelijk en ligt goed in de hand.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6512 Epileerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6512 Epileerapparaat

09/12/2013

Italia

Italia

Philips Satinelle Epilatore HP6512 è comodo e facile da usare

Philips Satinelle Epilatore HP6512 permette di ottenere una pelle liscia e depilata comodamente a casa propria.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6512 Epilator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6512 Epilator

09/10/2011

Nederland

Nederland

Produkt levert goede/redelijke prestaties

Ontharen van benen en bikinilijn gaan goed en makkelijk. De oksels is een probleem. Het wordt niet echt glad. Na veel getob krijgen de oksels het gewenste resultaat, echter is huidirritatie niet te vermijden. Ook blijft de haargroei niet langer dan een week weg. Na een aantal keren gebruik op de benen lijkt de haargroei wel wat langer weg te blijven, ongeveer één maal per 14 dagen epileren is dan voldoende. Benen en bikinilijn: geen last van ingegroeide haren en scheerbultjes. Mits gelijk gekoeld nagenoeg pijnloos. Oksels epileren is wel pijnlijk. Doordat het haar in de oksels moeilijk te vewijderen is krijg je wel last van een pijnlijke huid. Ook met koelen. Het is ook beter om een koelelement uit de koeltas in een plastic zakje te doen en dat onder de oksel te klemmen. Geeft een beter resultaat dan het bijgeleverde koelelementje in de handschoen. De bijgeleverde tondeuse levert niet zulke goede prestaties. Gewoon de tondeuse van echtgenoot lenen :-) gaat sneller en makkelijker. (ook een Philips) Voor haarverwijdering oksels ben ik weer terug naar de harsstrip.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6512 Epilator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6512 Epilator

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