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Niet meer leverbaar
Voor het hele lichaam, met scheerhoofd
Door draaiende bewegingen met de scrubhandschoen te maken, geeft u de huid tegelijkertijd een lichte massage en verwijdert u dode huidcellen. Op deze manier wordt uw huid prachtig glad en beperkt u haaringroei tot een minimum.
Tilt zelfs de korte haren op voor een extra glad resultaat en ontspant tegelijkertijd uw huid waardoor haartjes zachter worden verwijderd.
De hypoallergene schijven zorgen bovendien voor optimale hygiëne.
4.0
van 5
5
Reviews & awards
80%
beveelt dit product aan
Lientje
20/05/2012
België
Product voldoet volledig aan de verwachtingen.
Uitstekende prijs / kwaliteitverhouding. Toestel is gebruiksvriendelijk en ligt goed in de hand.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6512 Epileerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6512 Epileerapparaat
isa127
09/12/2013
Italia
Philips Satinelle Epilatore HP6512 è comodo e facile da usare
Philips Satinelle Epilatore HP6512 permette di ottenere una pelle liscia e depilata comodamente a casa propria.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6512 Epilator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6512 Epilator
Nicole63
09/10/2011
Nederland
Produkt levert goede/redelijke prestaties
Ontharen van benen en bikinilijn gaan goed en makkelijk. De oksels is een probleem. Het wordt niet echt glad. Na veel getob krijgen de oksels het gewenste resultaat, echter is huidirritatie niet te vermijden. Ook blijft de haargroei niet langer dan een week weg. Na een aantal keren gebruik op de benen lijkt de haargroei wel wat langer weg te blijven, ongeveer één maal per 14 dagen epileren is dan voldoende. Benen en bikinilijn: geen last van ingegroeide haren en scheerbultjes. Mits gelijk gekoeld nagenoeg pijnloos. Oksels epileren is wel pijnlijk. Doordat het haar in de oksels moeilijk te vewijderen is krijg je wel last van een pijnlijke huid. Ook met koelen. Het is ook beter om een koelelement uit de koeltas in een plastic zakje te doen en dat onder de oksel te klemmen. Geeft een beter resultaat dan het bijgeleverde koelelementje in de handschoen. De bijgeleverde tondeuse levert niet zulke goede prestaties. Gewoon de tondeuse van echtgenoot lenen :-) gaat sneller en makkelijker. (ook een Philips) Voor haarverwijdering oksels ben ik weer terug naar de harsstrip.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6512 Epilator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6512 Epilator