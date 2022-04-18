Betaal later met Klarna
Registreer en krijg €10,- korting
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Satinelle Epileerapparaat
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
HP6512
Ga naar de winkel
Log in of maak een account
U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.
Gebruikershandleiding
Alles (2)
Kan ik Philips-producten met water afspoelen?
Waar vind ik het model- en serienummer van mijn Philips Satinelle-ontharingsapparaat?
Pincetset
Satinelle/Satinelle EssentialStroomadapter
ShaversReinigingsborstel
Mijn Philips-epilator maakt lawaai