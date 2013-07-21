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Niet meer leverbaar
De föhn die je de gewenste resultaten geeft
Föhnen zoals jij dat wilt, met de SalonDry Control. 2100 W aan professionele droogkracht, ionenconditioner en meerdere standen voor de beste resultaten, of je nu je haar wilt drogen, stylen of fixeren.
2100 W
De volumediffuser droogt je haar op een gezonde manier, vermindert pluisvorming en verhoogt het volume door de luchtstroom over het haar te verdelen. Je haar krijgt meer volume bij de kruin en de haarwortels, ideaal voor krullen en veerkrachtige stijlen
Deze professionele föhn van 2100 W produceert een krachtige luchtstroom. Deze combinatie van kracht en snelheid maakt het drogen en stylen van je haar sneller en eenvoudiger.
De vereiste snelheid en temperatuur kunnen eenvoudig worden aangepast om de perfecte stijl te krijgen. Zes verschillende standen geven je volledige controle om nauwkeurig te stylen zoals jij het graag wilt.
4.7
van 5
3
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Liekje80
21/07/2013
Nederland
Prima
Een perfecte fohn. Alleen blijft sinds langere tijd opeens het blauwe ionenlampje branden. De ionenconditioner is zeker aan te bevelen je haar is mooi glad zonder pluisjes.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SalonDry Control HP4983/00 Föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SalonDry Control HP4983/00 Föhn
suspe
03/09/2017
Portugal
Eficiente e duravel
Ja uso este artigo ha vários anos e continua a ter um excelente desempenho!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SalonDry Control HP4983/00 Secador
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SalonDry Control HP4983/00 Secador
Gaia118
21/11/2015
Italia
Geverifieerde koper
Pratico e funzionale
Racchiude parecchie funzioni di base ed alcune avanzate. Utilizzo pratico. Leggero di peso. ottimo rapporto qualità/prezzo...
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer