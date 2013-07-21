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Niet meer leverbaar

SalonDry ControlFöhn

HP4983/00

4.7

| (3) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

De föhn die je de gewenste resultaten geeft

Föhnen zoals jij dat wilt, met de SalonDry Control. 2100 W aan professionele droogkracht, ionenconditioner en meerdere standen voor de beste resultaten, of je nu je haar wilt drogen, stylen of fixeren.

Bekijk alle voordelen

SalonDry Control

De föhn die je de gewenste resultaten geeft

  • 2100 W

De volumediffuser creëert volume voor krullen en veerkrachtige kapsels

De volumediffuser creëert volume voor krullen en veerkrachtige kapsels

De volumediffuser droogt je haar op een gezonde manier, vermindert pluisvorming en verhoogt het volume door de luchtstroom over het haar te verdelen. Je haar krijgt meer volume bij de kruin en de haarwortels, ideaal voor krullen en veerkrachtige stijlen

Professioneel, 2100 W, voor een perfect salonresultaat

Professioneel, 2100 W, voor een perfect salonresultaat

Deze professionele föhn van 2100 W produceert een krachtige luchtstroom. Deze combinatie van kracht en snelheid maakt het drogen en stylen van je haar sneller en eenvoudiger.

Zes flexibele snelheids- en temperatuurstanden voor volledige controle

Zes flexibele snelheids- en temperatuurstanden voor volledige controle

De vereiste snelheid en temperatuur kunnen eenvoudig worden aangepast om de perfecte stijl te krijgen. Zes verschillende standen geven je volledige controle om nauwkeurig te stylen zoals jij het graag wilt.

Technische specificaties

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Recensies

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4.7

van 5

3

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

21/07/2013

Nederland

Nederland

Prima

Een perfecte fohn. Alleen blijft sinds langere tijd opeens het blauwe ionenlampje branden. De ionenconditioner is zeker aan te bevelen je haar is mooi glad zonder pluisjes.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SalonDry Control HP4983/00 Föhn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SalonDry Control HP4983/00 Föhn

03/09/2017

Portugal

Portugal

Eficiente e duravel

Ja uso este artigo ha vários anos e continua a ter um excelente desempenho!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SalonDry Control HP4983/00 Secador

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SalonDry Control HP4983/00 Secador

21/11/2015

Italia

Italia

Geverifieerde koper

Pratico e funzionale

Racchiude parecchie funzioni di base ed alcune avanzate. Utilizzo pratico. Leggero di peso. ottimo rapporto qualità/prezzo...

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer

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