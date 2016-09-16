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  • Snel droog met ultieme glans
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  • Snel droog met ultieme glans
  • Snel droog met ultieme glans
  • Snel droog met ultieme glans
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  • Snel droog met ultieme glans
  • Snel droog met ultieme glans

Niet meer leverbaar

DryCare EssentialFöhn

HP4935/22

4.8
| (5) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Snel droog met ultieme glans
De SalonDry Active ION-haardroger combineert ionische technologie met 2000 W aan droogkracht om haar snel te drogen en glans te geven. Ongetwijfeld de meest perfecte haardroger die er te vinden is!
Bekijk alle voordelen

SalonDry Active ION-föhn

Snel droog met ultieme glans

  • Ionenverzorging

  • 2000 W

  • 6 warmte- en snelheidsstanden

  • Coolshot

Professioneel, 2000 W, voor een perfect salonresultaat

Professioneel, 2000 W, voor een perfect salonresultaat

Ionenconditioner voor glanzend, pluisvrij haar

Ionenconditioner voor glanzend, pluisvrij haar

6 flexibele snelheids- en temperatuurstanden

6 flexibele snelheids- en temperatuurstanden

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.8

van 5

5

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

16/09/2016

Italia

Italia

Geverifieerde koper

Piccolo, leggero, efficace.

Se cercate un phon piccolo ma non minuscolo, che sia leggero, facilmente portatile e comunque sufficientemente potente da asciugare anche capelli lunghi, questo è il vostro phon.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DryCare Essential HP4935/22 Asciugacapelli

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DryCare Essential HP4935/22 Asciugacapelli

21/08/2013

Italia

Italia

prodotto eccellente

prodotto molto buono e prezzo modico, rapporto qualità-prezzo eccellente

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DryCare Essential HP4935/22 Asciugacapelli

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DryCare Essential HP4935/22 Asciugacapelli

20/06/2013

United Kingdom

United Kingdom

Best Buy

This Hairdyer is extremely good value for money Its Lightweight, easy to hold and works very well A really "Must Have" product

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DryCare Essential HP4935/22 Hairdryer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DryCare Essential HP4935/22 Hairdryer

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