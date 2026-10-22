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Niet meer leverbaar
HP4891/00
De föhns die kappers zelf willen gebruiken
Zoek je net zo'n föhn als in de kapsalon? Als je er elke dag wilt uitzien alsof je net van de kapper komt, is de SalonPro met 2100 W aan superprofessionele droogkracht dé föhn voor jou.
2100 W
IonBoost
Keramische diffuser
De vereiste snelheid en temperatuur kunnen eenvoudig worden aangepast om het perfecte resultaat te krijgen. Negen verschillende standen geven je volledige controle om nauwkeurig te stylen zoals jij het graag wilt.
Deze professionele föhn van 2100 W produceert een krachtige luchtstroom. Deze combinatie van kracht en snelheid maakt het drogen en stylen van je haar sneller en eenvoudiger.
De volumediffuser droogt het haar snel en gelijkmatig. Hierdoor wordt pluizen geminimaliseerd en volume toegevoegd. De diffuser is voorzien van een hoogwaardige keramische buitenlaag. Dit beschermt het haar en maakt het zacht en glanzend, waardoor je perfecte gezonde krullen en veerkrachtige kapsels kunt creëren.
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