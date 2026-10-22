Keramische volumediffuser voor extra veiligheid en meer volume

De volumediffuser droogt het haar snel en gelijkmatig. Hierdoor wordt pluizen geminimaliseerd en volume toegevoegd. De diffuser is voorzien van een hoogwaardige keramische buitenlaag. Dit beschermt het haar en maakt het zacht en glanzend, waardoor je perfecte gezonde krullen en veerkrachtige kapsels kunt creëren.