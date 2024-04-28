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Niet meer leverbaar
Moeiteloos je haar drogen en stylen van wortel tot punt
Wil je graag glanzend steil haar na het föhnen? De SalonDry ‘n’ Straight levert maar liefst 1800 W aan ionische kracht en heeft een flexibele kam waarmee je in een handomdraai een perfecte steile look creëert.
1800 W
Flexibele kam
IonBoost
De airflow gaat richting de kam als deze door het haar glijdt om gemakkelijker dan ooit tevoren een prachtig steil kapsel te creëren. De kam kan worden gebruikt voor nauwkeurig ontkrullen of bijwerken.
De flexibele kam volgt de contouren van je hoofd en maakt je haar glad van de wortel tot in de punt.
Deze föhn van 1800 W creëert een optimale luchtstroom en droogkracht voor prachtige resultaten, elke dag weer.
4.0
van 5
3
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Cri4
28/04/2024
Italia
Ottimo e manca!
Uno dei migliori mai avuti. Il pettine liscia meglio del parru chiede. Lo rivorrei ma le cose intelligenti non vengono più prodotte
Voordelen
Pettine
Nadelen
Nessuno
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Philips SalonDry 'n Straight Asciugacapelli HP4867/20 Con ionizzatore e pettine flessibile da 1800 W
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Philips SalonDry 'n Straight Asciugacapelli HP4867/20 Con ionizzatore e pettine flessibile da 1800 W
INES
04/04/2014
France
PARFAIT!!!!!!!!!!!!!
ce produit est incroyable!facile à magner,simple d'utilisation,rapide et donne des résultats impréssionants en quelques minutes,l'outil qu'il nous fallait pour des cheveux lisses brillants soyeux doux TOUT quoi!!!!je n'ajoutterai que 2 choses:ACHETEZ!!!!!merci à PHILIPS et BIGUINE . il fallait vraiment y penser à un séche cheveux pareil.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SalonDry 'n Straight HP4867/39 Sèche-cheveux
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SalonDry 'n Straight HP4867/39 Sèche-cheveux
Ladybird
24/07/2012
United Kingdom
Longlasting
My husband bought this for me as he saw that I was constantly complaining about my previous hairdryer/styler. This proved to be an excellent replacement. I have now used it for 3 years and it has worked wonders whether I have simply wanted to dry my hair, straighten it or curl. It is a powerful device and suitable for me as I have a lot of hair, thick and long which takes quite a long time to do. It does not power off like other hair dryers I have used. So am really pleased with it. thank you Philips.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP4867/17 Hairdryer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP4867/17 Hairdryer