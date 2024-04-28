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Niet meer leverbaar

SalonDry 'n StraightFöhn

HP4867/00

4

| (3) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Moeiteloos je haar drogen en stylen van wortel tot punt

Wil je graag glanzend steil haar na het föhnen? De SalonDry ‘n’ Straight levert maar liefst 1800 W aan ionische kracht en heeft een flexibele kam waarmee je in een handomdraai een perfecte steile look creëert.

Bekijk alle voordelen

SalonDry 'n Straight

Moeiteloos je haar drogen en stylen van wortel tot punt

  • 1800 W

  • Flexibele kam

  • IonBoost

De ontkrulkam brengt het haar moeiteloos in model

De airflow gaat richting de kam als deze door het haar glijdt om gemakkelijker dan ooit tevoren een prachtig steil kapsel te creëren. De kam kan worden gebruikt voor nauwkeurig ontkrullen of bijwerken.

Met de flexibele kam maak je je haar glad van de wortel tot in de punt

De flexibele kam volgt de contouren van je hoofd en maakt je haar glad van de wortel tot in de punt.

1800 W voor prachtige resultaten

1800 W voor prachtige resultaten

Deze föhn van 1800 W creëert een optimale luchtstroom en droogkracht voor prachtige resultaten, elke dag weer.

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

3

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

4
3
1

28/04/2024

Italia

Italia

Ottimo e manca!

Uno dei migliori mai avuti. Il pettine liscia meglio del parru chiede. Lo rivorrei ma le cose intelligenti non vengono più prodotte

Voordelen

Pettine

Nadelen

Nessuno

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Philips SalonDry 'n Straight Asciugacapelli HP4867/20 Con ionizzatore e pettine flessibile da 1800 W

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Philips SalonDry 'n Straight Asciugacapelli HP4867/20 Con ionizzatore e pettine flessibile da 1800 W

04/04/2014

France

France

PARFAIT!!!!!!!!!!!!!

ce produit est incroyable!facile à magner,simple d'utilisation,rapide et donne des résultats impréssionants en quelques minutes,l'outil qu'il nous fallait pour des cheveux lisses brillants soyeux doux TOUT quoi!!!!je n'ajoutterai que 2 choses:ACHETEZ!!!!!merci à PHILIPS et BIGUINE . il fallait vraiment y penser à un séche cheveux pareil.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SalonDry 'n Straight HP4867/39 Sèche-cheveux

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SalonDry 'n Straight HP4867/39 Sèche-cheveux

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Longlasting

My husband bought this for me as he saw that I was constantly complaining about my previous hairdryer/styler. This proved to be an excellent replacement. I have now used it for 3 years and it has worked wonders whether I have simply wanted to dry my hair, straighten it or curl. It is a powerful device and suitable for me as I have a lot of hair, thick and long which takes quite a long time to do. It does not power off like other hair dryers I have used. So am really pleased with it. thank you Philips.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP4867/17 Hairdryer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP4867/17 Hairdryer

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