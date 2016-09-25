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Niet meer leverbaar
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De SalonDry Travel-föhn van 2000 W is voorzien van alles wat je nodig hebt voor een professioneel resultaat. Waar je ook bent.
2000 W
Opvouwbaar
Dubbel voltage
Deze professionele föhn van 2000 W produceert een krachtige luchtstroom. Deze combinatie van kracht en snelheid maakt het drogen en stylen van je haar sneller en eenvoudiger.
Voorzichtig drogen met 2 flexibele snelheidsstanden
Een druk op de CoolShot-knop zorgt voor een intense stroom koude lucht, een onmisbare professionele functie voor kappers. Het wordt na het stylen gebruikt om het model te fixeren.
5.0
van 5
2
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
SILVIO1
25/09/2016
Italia
ottimo in qualsiasi situazione
Lo utilizzo da circa tre anni in viaggio ma anche a casa ed è sempre perfetto. Comodissimo e resistente.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio
Commodore64
16/04/2015
Italia
Perfettamente bilanciato
Trovo questo piccolo asciugacapelli perfettamente bilanciato in temperatura e flusso: la temperatura è abbastanza elevata, ma non scotta, anche grazie a un flusso d'aria vigoroso. Asciuga in pochi secondi senza provocare bruciature, e senza costringere a muovere di continuo il phon o a regolare di continuo la temperatura!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio
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