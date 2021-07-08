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  • Langdurige, professionele resultaten
  • Langdurige, professionele resultaten

Niet meer leverbaar

SalonStraight ProStraightener

HP4669/20

5
| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan
Langdurige, professionele resultaten
Je kunt nu je haar stylen tot wel 215°C met behulp van supergladde, toermalijn-keramische platen en gelijkmatige-warmtetechnologie. Het resultaat: prachtige, langdurige, steile kapsels.
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SalonStraight Pro

Langdurige, professionele resultaten

  • 215°C

  • Keramisch toermalijn

Keramische platen voor soepel glijden en glanzend haar

Keramische platen voor soepel glijden en glanzend haar

Keramiek is microscopisch glad en van nature duurzaam, wat het een van de beste materialen voor ontkrulplaten maakt. De platen glijden moeiteloos door het haar en geven het een perfecte glans.

Digitale temperatuurstanden voor een superglad resultaat voor elk haartype

Digitale temperatuurstanden voor een superglad resultaat voor elk haartype

Met de digitale temperatuurinstellingen kun je snel de juiste functie selecteren en de stijltemperatuur aanpassen via het digitale display, waardoor je altijd de perfecte temperatuur hebt die het beste bij jouw haartype en behoeften past. Het resultaat is perfect gestyled haar met één druk op de knop.

Professionele temperatuur van 215°C voor een perfect salonresultaat

Op deze hoge temperatuur kun je het model van je haar veranderen en krijg je een perfect resultaat alsof je net naar de kapper bent geweest.

Technische specificaties

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Recensies

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5.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

08/07/2021

Deutschland

Deutschland

Einfach nur HighTec Genial!

Ich habe heute dieses Gerät gebraucht erworben und es macht mich jetzt schon glücklich. LED Infrarottechnik vom Feinsten. 120-215 Grad einfach per Knopf +/-einstellen und schon wird's warm.

Voordelen

Einfache Handhabung und zackig schnell heiß

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SalonStraight Pro HP4669/21 Haarglätter

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SalonStraight Pro HP4669/21 Haarglätter

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