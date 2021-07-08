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Niet meer leverbaar
215°C
Keramisch toermalijn
Keramiek is microscopisch glad en van nature duurzaam, wat het een van de beste materialen voor ontkrulplaten maakt. De platen glijden moeiteloos door het haar en geven het een perfecte glans.
Met de digitale temperatuurinstellingen kun je snel de juiste functie selecteren en de stijltemperatuur aanpassen via het digitale display, waardoor je altijd de perfecte temperatuur hebt die het beste bij jouw haartype en behoeften past. Het resultaat is perfect gestyled haar met één druk op de knop.
Op deze hoge temperatuur kun je het model van je haar veranderen en krijg je een perfect resultaat alsof je net naar de kapper bent geweest.
5.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
Tommij ,-)
08/07/2021
Deutschland
Einfach nur HighTec Genial!
Ich habe heute dieses Gerät gebraucht erworben und es macht mich jetzt schon glücklich. LED Infrarottechnik vom Feinsten. 120-215 Grad einfach per Knopf +/-einstellen und schon wird's warm.
Voordelen
Einfache Handhabung und zackig schnell heiß
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SalonStraight Pro HP4669/21 Haarglätter
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SalonStraight Pro HP4669/21 Haarglätter