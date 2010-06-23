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Niet meer leverbaar

SalonStraight SonicStraightener

HP4666/00

4.8
| (9) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Snel een professioneel resultaat
In de SalonStraight Sonic wordt geavanceerde sonische vibratietechnologie gecombineerd met Nano-Diamond keramische platen en een temperatuur van maar liefst 220ºC. Je kunt je haar 30% sneller ontkrullen en je haar blijft extra lang superglad.
Bekijk alle voordelen

SalonStraight Sonic

Snel een professioneel resultaat

  • 220°C

  • Nanodiamanten, keramisch

Digitale temperatuurstanden voor een superglad resultaat voor elk haartype

Digitale temperatuurstanden voor een superglad resultaat voor elk haartype

Met de digitale temperatuurinstellingen kun je snel de juiste functie selecteren en de stijltemperatuur aanpassen via het digitale display, waardoor je altijd de perfecte temperatuur hebt die het beste bij jouw haartype en behoeften past. Het resultaat is perfect gestyled haar met één druk op de knop.

Professionele temperatuur van 220°C voor een perfect salonresultaat

Professionele temperatuur van 220°C voor een perfect salonresultaat

Op deze hoge temperatuur kun je het model van je haar veranderen en krijg je een perfect resultaat alsof je net naar de kapper bent geweest.

Keramische Nano-Diamond-platen voor extra gladde en glanzende resultaten

'Diamonds are a girl's best friend', maar dat niet alleen. De diamant staat ook bekend als het hardste natuurlijke materiaal dat er bestaat. Wij hebben deze kennis gebruikt voor het optimaliseren van onze keramische ontkrulplaten. Deze geavanceerde keramische Nano-Diamond-ontkrulplaten bieden een optimale warmtegeleiding en een superglad, krasbestendig oppervlak voor extra gladde en glanzende resultaten.

Technische specificaties

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Recensies

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4.8

van 5

9

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

23/06/2010

Nederland

Nederland

Super snel en geweldig resultaat

Dit is een echte aanrader. Ik heb moeilijk dik haar maar met deze straightener style ik moeiteloos zowel dikke als dunne plukken. En hij is ook echt veel sneller dan mijn oude straightnener. Ik ben er heel blij mee!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SalonStraight Sonic HP4666/22 Straightener

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SalonStraight Sonic HP4666/22 Straightener

09/02/2018

Italia

Italia

Facile da usare e vermanete durevole nel tempo

A parte la funzione sonic che non la uso quasi mai, il resto è tutto confortevole e in tanto tempo non si è ancora consumata o usurata... Una piastra per i capelli dalle migliori, con eccezionali performance e ad un prezzo veramente conveniente. Grazie, Philips!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SalonStraight Sonic HP4666/22 Piastra per capelli

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SalonStraight Sonic HP4666/22 Piastra per capelli

27/11/2015

España

España

La mejor plancha que he usado, la recomiendo al 100%

Nada que envidiarle a las marcas más caras. Probada en una melena rizada y alisada en 20 minutos y con una duración de varios días.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener

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Voorwaarden

  1. vergeleken met de HP4669/07