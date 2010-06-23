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Niet meer leverbaar
220°C
Nanodiamanten, keramisch
Met de digitale temperatuurinstellingen kun je snel de juiste functie selecteren en de stijltemperatuur aanpassen via het digitale display, waardoor je altijd de perfecte temperatuur hebt die het beste bij jouw haartype en behoeften past. Het resultaat is perfect gestyled haar met één druk op de knop.
Op deze hoge temperatuur kun je het model van je haar veranderen en krijg je een perfect resultaat alsof je net naar de kapper bent geweest.
'Diamonds are a girl's best friend', maar dat niet alleen. De diamant staat ook bekend als het hardste natuurlijke materiaal dat er bestaat. Wij hebben deze kennis gebruikt voor het optimaliseren van onze keramische ontkrulplaten. Deze geavanceerde keramische Nano-Diamond-ontkrulplaten bieden een optimale warmtegeleiding en een superglad, krasbestendig oppervlak voor extra gladde en glanzende resultaten.
4.8
van 5
9
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
jenn
23/06/2010
Nederland
Super snel en geweldig resultaat
Dit is een echte aanrader. Ik heb moeilijk dik haar maar met deze straightener style ik moeiteloos zowel dikke als dunne plukken. En hij is ook echt veel sneller dan mijn oude straightnener. Ik ben er heel blij mee!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SalonStraight Sonic HP4666/22 Straightener
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SalonStraight Sonic HP4666/22 Straightener
Edlira
09/02/2018
Italia
Facile da usare e vermanete durevole nel tempo
A parte la funzione sonic che non la uso quasi mai, il resto è tutto confortevole e in tanto tempo non si è ancora consumata o usurata... Una piastra per i capelli dalle migliori, con eccezionali performance e ad un prezzo veramente conveniente. Grazie, Philips!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SalonStraight Sonic HP4666/22 Piastra per capelli
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SalonStraight Sonic HP4666/22 Piastra per capelli
miriammr09
27/11/2015
España
La mejor plancha que he usado, la recomiendo al 100%
Nada que envidiarle a las marcas más caras. Probada en una melena rizada y alisada en 20 minutos y con una duración de varios días.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener
vergeleken met de HP4669/07