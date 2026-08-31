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Niet meer leverbaar
HP4638/00
Geef je haar glans!
Haal de glans in je haar naar boven! Je haar heeft er nog nooit zo stralend uitgezien als met de Philips SalonStraight Active Ion. Dankzij de ionenconditioner, keramische platen en hoge stylingtemperatuur krijg je altijd een schitterend resultaat.
180°C
Keramiek
IonBoost
Keramiek is microscopisch glad en van nature duurzaam, wat het een van de beste materialen voor ontkrulplaten maakt. De platen glijden moeiteloos door het haar en geven het een perfecte glans.
Op deze hoge temperatuur kun je het model van je haar veranderen en krijg je een perfect resultaat alsof je net naar de kapper bent geweest.
Door de geavanceerde Philips EHD+-technologie wordt de warmte altijd gelijkmatig over de styler verspreid, zelfs op hoge temperaturen. Hierdoor worden plekken met schadelijke oververhitting voorkomen. Deze extra bescherming houdt je haar gezond en glanzend.
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