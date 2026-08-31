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Straightener

HP4638/00

Geef je haar glans!

Haal de glans in je haar naar boven! Je haar heeft er nog nooit zo stralend uitgezien als met de Philips SalonStraight Active Ion. Dankzij de ionenconditioner, keramische platen en hoge stylingtemperatuur krijg je altijd een schitterend resultaat.

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SalonStraight Active Ion

Geef je haar glans!

  • 180°C

  • Keramiek

  • IonBoost

Keramische platen voor soepel glijden en glanzend haar

Keramische platen voor soepel glijden en glanzend haar

Keramiek is microscopisch glad en van nature duurzaam, wat het een van de beste materialen voor ontkrulplaten maakt. De platen glijden moeiteloos door het haar en geven het een perfecte glans.

Temperatuur van 180 °C voor prachtige resultaten

Temperatuur van 180 °C voor prachtige resultaten

Op deze hoge temperatuur kun je het model van je haar veranderen en krijg je een perfect resultaat alsof je net naar de kapper bent geweest.

EHD+-technologie voor meer bescherming en een glanzender resultaat

EHD+-technologie voor meer bescherming en een glanzender resultaat

Door de geavanceerde Philips EHD+-technologie wordt de warmte altijd gelijkmatig over de styler verspreid, zelfs op hoge temperaturen. Hierdoor worden plekken met schadelijke oververhitting voorkomen. Deze extra bescherming houdt je haar gezond en glanzend.

Technische specificaties

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