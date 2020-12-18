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  • De pure smaak van gestoomd voedsel
  • De pure smaak van gestoomd voedsel
  • De pure smaak van gestoomd voedsel
  • De pure smaak van gestoomd voedsel
  • De pure smaak van gestoomd voedsel
  • De pure smaak van gestoomd voedsel
  • De pure smaak van gestoomd voedsel
  • De pure smaak van gestoomd voedsel
  • De pure smaak van gestoomd voedsel
  • De pure smaak van gestoomd voedsel
  • De pure smaak van gestoomd voedsel
  • De pure smaak van gestoomd voedsel
  • De pure smaak van gestoomd voedsel
  • De pure smaak van gestoomd voedsel
  • De pure smaak van gestoomd voedsel
  • De pure smaak van gestoomd voedsel
  • De pure smaak van gestoomd voedsel
  • De pure smaak van gestoomd voedsel
  • De pure smaak van gestoomd voedsel
  • De pure smaak van gestoomd voedsel

Niet meer leverbaar

Avance-collectieStomer

HD9150/91

3.6

| (19) Reviews & awards

De pure smaak van gestoomd voedsel

Deze hoogwaardige Philips-stomer met unieke Flavour Booster verrijkt je eten met een heerlijk aroma van kruiden en specerijen. Met digitale timer en warmhoudfunctie, zodat je elke keer weer heerlijke maaltijden bereidt.

Bekijk alle voordelen

Geef gestoomd eten iets extra’s met kruiden en specerijen

De pure smaak van gestoomd voedsel

  • 9 liter, 900 W

  • Digitale timer, verwarming turbo

  • Aroma-infuser, warmhoudfunctie

  • Plastic, zwart

De Aroma Infuser voegt meer smaak toe met heerlijke kruiden en specerijen

De Aroma Infuser voegt meer smaak toe met heerlijke kruiden en specerijen

De unieke Aroma Infuser van de Philips-stomer verrijkt uw gerechten met het heerlijke aroma van kruiden en specerijen. Stomen wordt nog lekkerder. Doe uw favoriete kruiden en specerijen in de Booster en laat de stoom al het werk doen. De hitte van de stoom laat de heerlijke aroma's van de kruiden en specerijen vrijkomen, die in het voedsel trekken en resultaten leveren om van te watertanden.

Capaciteit van 9 l en verwijderbare kookplaten

Capaciteit van 9 l en verwijderbare kookplaten

Digitale timer

Digitale timer

Digitale timersignalen wanneer het voedsel klaar is.

Technische specificaties

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Recensies

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3.6

van 5

19

Reviews & awards

18/12/2020

Italia

Italia

Geverifieerde koper

Solo una pecca

Buonissima vaporiera , peccato il fatto che non sia proprio possibile acquistarci la vaschetta per cuocere il riso ! E che dopo già un utilizzo, con acqua semi distillata, le parti all' interno siano piene di calcare. Ma ottima!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Avance Collection HD9150/91 Vaporiera

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Avance Collection HD9150/91 Vaporiera

01/04/2018

Italia

Italia

Ottimo acquisto

Non ho mai avuto una vaporiera e ho deciso di acquistare questo modello dopo aver letto le caratteristiche. Sono pienamente soddisfatta. La misura dei tre cestelli é perfetta .Facile da utilizzare, da pulire e da riporre. I tempi di cottura espressi sono veritieri. Ormai la uso quasi tutti i giorni e tutto ciò che ho cucinato é risultato buonissimo.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Avance Collection HD9150/91 Vaporiera

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Avance Collection HD9150/91 Vaporiera

23/11/2017

Italia

Italia

Ottimo, ottimo, ottimo! Peccato averlo scoperto tardi!

Ottimo. Lo consiglio a tutti. Gli alimenti hanno un gusto totalmente differente dal solito...li senti sani...mi preparo verdure e altro tutti i giorni...una volta mangiavo verdure tre volte al mese perché sapevano di "finto"...facile da utilizzare...tempi di cottura veloci e comodissimo da pulire! 10 e lode!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Avance Collection HD9150/91 Vaporiera

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Avance Collection HD9150/91 Vaporiera

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