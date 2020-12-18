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Niet meer leverbaar
HD9150/91
De pure smaak van gestoomd voedsel
Deze hoogwaardige Philips-stomer met unieke Flavour Booster verrijkt je eten met een heerlijk aroma van kruiden en specerijen. Met digitale timer en warmhoudfunctie, zodat je elke keer weer heerlijke maaltijden bereidt.
9 liter, 900 W
Digitale timer, verwarming turbo
Aroma-infuser, warmhoudfunctie
Plastic, zwart
De unieke Aroma Infuser van de Philips-stomer verrijkt uw gerechten met het heerlijke aroma van kruiden en specerijen. Stomen wordt nog lekkerder. Doe uw favoriete kruiden en specerijen in de Booster en laat de stoom al het werk doen. De hitte van de stoom laat de heerlijke aroma's van de kruiden en specerijen vrijkomen, die in het voedsel trekken en resultaten leveren om van te watertanden.
Digitale timersignalen wanneer het voedsel klaar is.
3.6
van 5
19
Reviews & awards
Maacara
18/12/2020
Italia
Geverifieerde koper
Solo una pecca
Buonissima vaporiera , peccato il fatto che non sia proprio possibile acquistarci la vaschetta per cuocere il riso ! E che dopo già un utilizzo, con acqua semi distillata, le parti all' interno siano piene di calcare. Ma ottima!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Avance Collection HD9150/91 Vaporiera
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Avance Collection HD9150/91 Vaporiera
Miry65
01/04/2018
Italia
Ottimo acquisto
Non ho mai avuto una vaporiera e ho deciso di acquistare questo modello dopo aver letto le caratteristiche. Sono pienamente soddisfatta. La misura dei tre cestelli é perfetta .Facile da utilizzare, da pulire e da riporre. I tempi di cottura espressi sono veritieri. Ormai la uso quasi tutti i giorni e tutto ciò che ho cucinato é risultato buonissimo.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Avance Collection HD9150/91 Vaporiera
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Avance Collection HD9150/91 Vaporiera
Paoletta73
23/11/2017
Italia
Ottimo, ottimo, ottimo! Peccato averlo scoperto tardi!
Ottimo. Lo consiglio a tutti. Gli alimenti hanno un gusto totalmente differente dal solito...li senti sani...mi preparo verdure e altro tutti i giorni...una volta mangiavo verdure tre volte al mese perché sapevano di "finto"...facile da utilizzare...tempi di cottura veloci e comodissimo da pulire! 10 e lode!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Avance Collection HD9150/91 Vaporiera
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Avance Collection HD9150/91 Vaporiera