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  • Bespaar ruimte, kook in elke keukenruimte
  • Bespaar ruimte, kook in elke keukenruimte
  • Bespaar ruimte, kook in elke keukenruimte
  • Bespaar ruimte, kook in elke keukenruimte
  • Bespaar ruimte, kook in elke keukenruimte
  • Bespaar ruimte, kook in elke keukenruimte
  • Bespaar ruimte, kook in elke keukenruimte
  • Bespaar ruimte, kook in elke keukenruimte
  • Bespaar ruimte, kook in elke keukenruimte

Inductiekookplaat 3000-seriePhilips Inductiekookplaat 3000-serie

HD5830/90

Bespaar ruimte, kook in elke keukenruimte
Van de keuken tot de tafel, maak van alles met de Philips-inductiekookplaat uit de 3000-serie. Met 8 krachtige verwarmingsniveaus tot 2000 W en 4 handige voorinstellingen voor eenvoudig en betrouwbaar koken in elke keuken.
Bekijk alle voordelen

Eenvoudig koken, betrouwbare prestaties, in elke keuken

Bespaar ruimte, kook in elke keukenruimte

  • Krachtige prestaties met verwarmingsniveaus tot 2000 W

  • Snel ingesteld. Eenvoudig koken. Gemakkelijk schoonmaken.

  • Kook op uw manier: 4 voorinstellingen, van soepen tot roerbakken

  • Veiligere keuken dankzij automatische uitschakeling en kinderslot

Direct te gebruiken

Direct te gebruiken

Sluit de inductiekookplaat aan en u bent klaar om te koken!

Precisiecontrole dankzij 8 verwarmingsniveaus

Precisiecontrole dankzij 8 verwarmingsniveaus

Pas uw dagelijkse manier van koken aan uw specifieke behoeften aan dankzij 8 vermogens- en temperatuurniveaus. Van rustig sudderen tot snel koken, profiteer van nauwkeurige controle voor smaakvolle, voedzame maaltijden.

4 intuïtieve kookprogramma's voor uw dagelijkse maaltijden.

4 intuïtieve kookprogramma's voor uw dagelijkse maaltijden.

Ga snel aan de slag en kook op uw manier met 4 vooringestelde kookprogramma's om uit te kiezen: koken, roerbakken, soep en laag vuur.

Technische specificaties

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