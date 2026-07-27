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HD5830/90
Krachtige prestaties met verwarmingsniveaus tot 2000 W
Snel ingesteld. Eenvoudig koken. Gemakkelijk schoonmaken.
Kook op uw manier: 4 voorinstellingen, van soepen tot roerbakken
Veiligere keuken dankzij automatische uitschakeling en kinderslot
Sluit de inductiekookplaat aan en u bent klaar om te koken!
Pas uw dagelijkse manier van koken aan uw specifieke behoeften aan dankzij 8 vermogens- en temperatuurniveaus. Van rustig sudderen tot snel koken, profiteer van nauwkeurige controle voor smaakvolle, voedzame maaltijden.
Ga snel aan de slag en kook op uw manier met 4 vooringestelde kookprogramma's om uit te kiezen: koken, roerbakken, soep en laag vuur.
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