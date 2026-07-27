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HD3080/80
Compact (0,54 l ongekookte rijst)
400 W
Zwart
5 vooringestelde programma's
Met ruimte voor maximaal 0,54 liter droge rijst heeft hij de perfecte inhoud voor kleine gezinnen en is makkelijk op te bergen in een keukenkastje.
Kook witte rijst, zilvervliesrijst of sushirijst met een druk op de knop, plus pap en Fast Cook-modus.
De duurzame binnenpan met 5 lagen wordt gelijkmatig opgewarmd met een coating van mineraalrijke Maifan-steen die plakken en krassen voorkomt.
Recensies
Bereidingstijd is ongeveer 30 minuten, gebaseerd op tests met 1 kop rijst met korte korrel. Werkelijke bereidingstijden kunnen variëren afhankelijk van factoren, zoals type rijst, hoeveelheid rijst en bereidingsomstandigheden.