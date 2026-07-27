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Alle series

  • Compact ontwerp voor perfecte, luchtige rijst
  • Compact ontwerp voor perfecte, luchtige rijst
  • Compact ontwerp voor perfecte, luchtige rijst
  • Compact ontwerp voor perfecte, luchtige rijst
  • Compact ontwerp voor perfecte, luchtige rijst
  • Compact ontwerp voor perfecte, luchtige rijst
  • Compact ontwerp voor perfecte, luchtige rijst
  • Compact ontwerp voor perfecte, luchtige rijst
  • Compact ontwerp voor perfecte, luchtige rijst
  • Compact ontwerp voor perfecte, luchtige rijst
  • Compact ontwerp voor perfecte, luchtige rijst
  • Compact ontwerp voor perfecte, luchtige rijst
  • Compact ontwerp voor perfecte, luchtige rijst
  • Compact ontwerp voor perfecte, luchtige rijst
  • Compact ontwerp voor perfecte, luchtige rijst
  • Compact ontwerp voor perfecte, luchtige rijst
  • Compact ontwerp voor perfecte, luchtige rijst
  • Compact ontwerp voor perfecte, luchtige rijst

3000-serieMinirijstkoker

HD3080/80

Compact ontwerp voor perfecte, luchtige rijst
Kook perfecte, luchtige rijst op de makkelijke manier met 5 vooringestelde programma's voor verschillende soorten rijst en meer. De Philips-minirijstkoker uit de 3000-serie heeft precies de juiste grootte voor kleine gezinnen en is makkelijk op te bergen in een keukenkastje.
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Ideaal voor 1-3 personen

Compact ontwerp voor perfecte, luchtige rijst

  • Compact (0,54 l ongekookte rijst)

  • 400 W

  • Zwart

  • 5 vooringestelde programma's

Minirijstkoker voor kleine gezinnen

Minirijstkoker voor kleine gezinnen

Met ruimte voor maximaal 0,54 liter droge rijst heeft hij de perfecte inhoud voor kleine gezinnen en is makkelijk op te bergen in een keukenkastje.

5 vooringestelde programma's voor verschillende soorten rijst

5 vooringestelde programma's voor verschillende soorten rijst

Kook witte rijst, zilvervliesrijst of sushirijst met een druk op de knop, plus pap en Fast Cook-modus.

5-laagse binnenpot met Bakuhanseki-antikleefcoating

5-laagse binnenpot met Bakuhanseki-antikleefcoating

De duurzame binnenpan met 5 lagen wordt gelijkmatig opgewarmd met een coating van mineraalrijke Maifan-steen die plakken en krassen voorkomt.

Technische specificaties

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Voorwaarden

  1. Bereidingstijd is ongeveer 30 minuten, gebaseerd op tests met 1 kop rijst met korte korrel. Werkelijke bereidingstijden kunnen variëren afhankelijk van factoren, zoals type rijst, hoeveelheid rijst en bereidingsomstandigheden.