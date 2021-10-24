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  • Eenvoudig heerlijke sandwiches maken
  • Eenvoudig heerlijke sandwiches maken
  • Eenvoudig heerlijke sandwiches maken
  • Eenvoudig heerlijke sandwiches maken
  • Eenvoudig heerlijke sandwiches maken
  • Eenvoudig heerlijke sandwiches maken

Niet meer leverbaar

Daily-collectieTostiapparaat

HD2392/00

4
| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan
Eenvoudig heerlijke sandwiches maken
Keer op keer perfect geroosterd brood met dit krachtige tostiapparaat met Cut & Seal-platen om de ingrediënten in de tosti te houden. Optimaal gebruiksgemak door een eenvoudige vergrendeling en verticaal op te bergen.
Bekijk alle voordelen

Met eenvoudige vergrendeling en verticaal opbergen

Eenvoudig heerlijke sandwiches maken

  • 820 W

  • Cut & Seal-plaat

Dankzij de Cut & Seal-platen blijven de ingrediënten/kaas in de sandwich zitten

Dankzij de Cut & Seal-platen blijven de ingrediënten/kaas in de sandwich zitten

Cut & Seal-platen om ervoor te zorgen dat de ingrediënten en kaas goed in de sandwiches blijven zitten

Hoge temperatuur voor een perfecte tosti

De hoge temperatuur roostert de tosti gelijkmatig voor heerlijke knapperige tosti's.

Eenvoudige duwvergrendeling

Eenvoudige duwvergrendeling

Duw eenvoudig naar beneden om het tostiapparaat veilig te sluiten en te vergrendelen.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

5
3
2
1

24/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Πολύ χρήσιμο

Το έχω αρκετά χρόνια και δουλεύει ακόμα χωρίς προβλήματα.

Voordelen

Ο διακόπτης είναι πολύ χρήσιμος. Η τιμή του ήταν καλή

Nadelen

Κολλάνε λίγο οι φέτες του τοστ

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD2392/00 Sandwich maker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD2392/00 Sandwich maker

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