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Niet meer leverbaar
820 W
Cut & Seal-plaat
Cut & Seal-platen om ervoor te zorgen dat de ingrediënten en kaas goed in de sandwiches blijven zitten
De hoge temperatuur roostert de tosti gelijkmatig voor heerlijke knapperige tosti's.
Duw eenvoudig naar beneden om het tostiapparaat veilig te sluiten en te vergrendelen.
4.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
Zaco77
24/10/2021
Ελλάδα
Onderdeel van promotie
Πολύ χρήσιμο
Το έχω αρκετά χρόνια και δουλεύει ακόμα χωρίς προβλήματα.
Voordelen
Ο διακόπτης είναι πολύ χρήσιμος. Η τιμή του ήταν καλή
Nadelen
Κολλάνε λίγο οι φέτες του τοστ
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD2392/00 Sandwich maker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD2392/00 Sandwich maker