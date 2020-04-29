Ich war schon verzweifelt, weil ich im Fachhandel keinen Haar-/Bartschneider finden konnte der das tat, was er eigentlich sollte. Den Philips HC3535 habe ich zufällig bei Hofer (Aldi) entdeckt und kurzer Hand gekauft und war bei der Anwendung vom ersten Moment begeistert! Liegt gut in der Hand, ist nicht laut, lässt sich mit einem Handgriff reinigen, Messer sind scharf und präzise (müssen nicht geölt oder nachgeschärft werden!) Akku hält sehr lange, zwei Aufsätze für jede Haarsituation, Länge von 1-23 exakt einstellbar - mit einem Wort PERFEKT!!!