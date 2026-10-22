Hairclipper series 3000

Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
45 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
45 dagen retourgarantie
Meld je nu aan
Krijg eerder toegang tot onze Refurb Friday
07
d
Dagen
06
u
Uren
59
m
Minuten
39
s
Seconden
CP0916
Verstelbare haarkam voor uw tondeuse
Deze verstelbare kam is voor de tondeuse. Gegarandeerde precisie voor de look die u in gedachten hebt.
Grijs
Haarlengte: 1-23 mm
Zo nu en dan heeft uw product een servicebeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om uw product te onderhouden. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.
Wij staan garant voor kwaliteit, zodat je zorgeloos kunt genieten
Wij geven producten een tweede leven met refurbished edities
Wij helpen je om onderdelen te vervangen, niet het hele product
Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu