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Niet meer leverbaar
GC9675/80
Stoomstoot tot 550 g
Afneembaar waterreservoir van 1,8 liter
OptimalTEMP-technologie
Automatische en stille stoom
De automatische uitschakelfunctie schakelt het strijkijzer met stoomgenerator automatisch uit als het een paar minuten niet is gebruikt. Dit bespaart stroom en zorgt voor gemoedsrust.
Vergrendel het strijkijzer veilig op het basisstation om het eenvoudig overal in huis te kunnen dragen en het risico van contact met de hete zoolplaat te beperken.
Regelmatig ontkalken beschermt het strijkijzer, verlengt de levensduur en zorgt voor de beste stoomprestaties. Het exclusieve Easy De-Calc Plus-systeem verzamelt continu kalkaanslag en is uitgerust met een indicatielampje en audiosignaal om u te laten weten wanneer het moet worden geleegd. Verwijder de stop en laat het water en de kalkdeeltjes wegstromen.
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