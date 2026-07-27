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  • Intelligent automatisch stomen voor sneller en gemakkelijker strijken
  • Intelligent automatisch stomen voor sneller en gemakkelijker strijken
  • Intelligent automatisch stomen voor sneller en gemakkelijker strijken
  • Intelligent automatisch stomen voor sneller en gemakkelijker strijken
  • Intelligent automatisch stomen voor sneller en gemakkelijker strijken
  • Intelligent automatisch stomen voor sneller en gemakkelijker strijken
  • Intelligent automatisch stomen voor sneller en gemakkelijker strijken
  • Intelligent automatisch stomen voor sneller en gemakkelijker strijken
  • Intelligent automatisch stomen voor sneller en gemakkelijker strijken
  • Intelligent automatisch stomen voor sneller en gemakkelijker strijken
  • Intelligent automatisch stomen voor sneller en gemakkelijker strijken
  • Intelligent automatisch stomen voor sneller en gemakkelijker strijken
  • Intelligent automatisch stomen voor sneller en gemakkelijker strijken
  • Intelligent automatisch stomen voor sneller en gemakkelijker strijken
  • Intelligent automatisch stomen voor sneller en gemakkelijker strijken
  • Intelligent automatisch stomen voor sneller en gemakkelijker strijken
  • Intelligent automatisch stomen voor sneller en gemakkelijker strijken
  • Intelligent automatisch stomen voor sneller en gemakkelijker strijken
  • Intelligent automatisch stomen voor sneller en gemakkelijker strijken
  • Intelligent automatisch stomen voor sneller en gemakkelijker strijken
  • Intelligent automatisch stomen voor sneller en gemakkelijker strijken
  • Intelligent automatisch stomen voor sneller en gemakkelijker strijken
  • Intelligent automatisch stomen voor sneller en gemakkelijker strijken
  • Intelligent automatisch stomen voor sneller en gemakkelijker strijken

Niet meer leverbaar

PerfectCare Elite PlusStrijkijzer met stoomgenerator

GC9675/80

1 Prijs

Intelligent automatisch stomen voor sneller en gemakkelijker strijken
PerfectCare Elite Plus is de stoomgenerator die makkelijker strijken en snellere resultaten biedt met zijn ultralichte en intelligente automatische stoom, voor ultiem gemak. Geen temperatuurinstellingen vereist en geen brandplekken - gegarandeerd.
Bekijk alle voordelen

Intelligent automatisch stomen voor sneller en gemakkelijker strijken

Intelligent automatisch stomen voor sneller en gemakkelijker strijken

  • Stoomstoot tot 550 g

  • Afneembaar waterreservoir van 1,8 liter

  • OptimalTEMP-technologie

  • Automatische en stille stoom

Strijkijzer schakelt zichzelf automatisch uit als u het even niet gebruikt

Strijkijzer schakelt zichzelf automatisch uit als u het even niet gebruikt

De automatische uitschakelfunctie schakelt het strijkijzer met stoomgenerator automatisch uit als het een paar minuten niet is gebruikt. Dit bespaart stroom en zorgt voor gemoedsrust.

Draagvergrendeling om veilig en eenvoudig mee te nemen

Draagvergrendeling om veilig en eenvoudig mee te nemen

Vergrendel het strijkijzer veilig op het basisstation om het eenvoudig overal in huis te kunnen dragen en het risico van contact met de hete zoolplaat te beperken.

Eenvoudig en efficiënt ontkalkingssysteem voor langdurige prestaties

Eenvoudig en efficiënt ontkalkingssysteem voor langdurige prestaties

Regelmatig ontkalken beschermt het strijkijzer, verlengt de levensduur en zorgt voor de beste stoomprestaties. Het exclusieve Easy De-Calc Plus-systeem verzamelt continu kalkaanslag en is uitgerust met een indicatielampje en audiosignaal om u te laten weten wanneer het moet worden geleegd. Verwijder de stop en laat het water en de kalkdeeltjes wegstromen.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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