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GC8930/10
Niet meer leverbaar
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EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Expert Plus Steam generator iron GC8930/10 - English (US)
Important Information Manual Philips PerfectCare Expert Plus Steam generator iron
Alles (3)
Wat voor water kan ik gebruiken voor mijn Philips-stoomstrijkijzer of -stomer?
Hoe moet ik mijn Philips-stoomgenerator ontkalken?
Hoe maak ik het waterreservoir van mijn Philips-stoomgenerator schoon?
PerfectCare 7000-serieAfneembaar waterreservoir voor uw strijkijzer
500-serieOntpiller
Mijn strijkplank is nat en ik zie water op de vloer
Het blauwe lampje op de Philips-stoomgenerator knippert
Mijn Philips-stoomstrijkijzer wordt niet meer warm
De stoomstootfunctie van mijn Philips-stoomgenerator werkt niet
Mijn Philips-stoomgenerator ontkreukt niet tijdens verticaal stomen