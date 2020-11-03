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Niet meer leverbaar
Strijk alles - van zijde tot spijkerbroek - zonder een andere temperatuur in te stellen. Dankzij OptimalTemp zijn er geen temperatuurregelaar of instellingen nodig zodat u de was niet meer hoeft voor te sorteren en niet meer hoeft te wachten tot het strijkijzer is opgewarmd en weer is afgekoeld. U bent op elk moment klaar voor elke stof.
Wij garanderen dat dit strijkijzer nooit brandplekken zal veroorzaken op welke strijkbare stoffen dan ook. U kunt het strijkijzer zelfs met de onderkant op uw kleren of de strijkplank laten liggen. Geen brandplekken, geen glans. Gegarandeerd.
Met krachtige en continue stoom kunt u zelfs de dikste stoffen met gemak strijken. Zie hoe hardnekkige kreuken ineens verdwijnen met een extra stoomstoot precies daar waar u het nodig heeft. Deze extra stoom is perfect voor verticaal stomen om al uw kleren en ook gordijnen te verfrissen.
Prijzen
5.0
van 5
2
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
03/11/2020
Portugal
Geverifieerde koper
Muito eficaz
Escolha da classificação com base na Qualidade Ergonomia
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Expert Plus GC8940/20 Ferro com gerador de vapor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Expert Plus GC8940/20 Ferro com gerador de vapor
HJNunes
02/04/2019
Portugal
Muito bom.
Um excelente ferro de engomar, muito fácil de utilizar. O ferro é muito leve, e com o vapor torna-se ainda mais fácil de engomar toda a roupa. O depósito muito acessível para colocar e repor a água.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Expert Plus GC8940/20 Ferro com gerador de vapor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Expert Plus GC8940/20 Ferro com gerador de vapor