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Niet meer leverbaar

GC8930/10

GC8930/10

5
| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

1 Prijs

Bekijk alle voordelen
OptimalTEMP-technologie, geen temperatuurinstellingen vereist

OptimalTEMP-technologie, geen temperatuurinstellingen vereist

Strijk alles - van zijde tot spijkerbroek - zonder een andere temperatuur in te stellen. Dankzij OptimalTemp zijn er geen temperatuurregelaar of instellingen nodig zodat u de was niet meer hoeft voor te sorteren en niet meer hoeft te wachten tot het strijkijzer is opgewarmd en weer is afgekoeld. U bent op elk moment klaar voor elke stof.

Geen brandplekken - gegarandeerd

Geen brandplekken - gegarandeerd

Wij garanderen dat dit strijkijzer nooit brandplekken zal veroorzaken op welke strijkbare stoffen dan ook. U kunt het strijkijzer zelfs met de onderkant op uw kleren of de strijkplank laten liggen. Geen brandplekken, geen glans. Gegarandeerd.

Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken

Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken

Met krachtige en continue stoom kunt u zelfs de dikste stoffen met gemak strijken. Zie hoe hardnekkige kreuken ineens verdwijnen met een extra stoomstoot precies daar waar u het nodig heeft. Deze extra stoom is perfect voor verticaal stomen om al uw kleren en ook gordijnen te verfrissen.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensies

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5.0

van 5

2

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

03/11/2020

Portugal

Portugal

Geverifieerde koper

Muito eficaz

Escolha da classificação com base na Qualidade Ergonomia

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Expert Plus GC8940/20 Ferro com gerador de vapor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Expert Plus GC8940/20 Ferro com gerador de vapor

02/04/2019

Portugal

Portugal

Muito bom.

Um excelente ferro de engomar, muito fácil de utilizar. O ferro é muito leve, e com o vapor torna-se ainda mais fácil de engomar toda a roupa. O depósito muito acessível para colocar e repor a água.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Expert Plus GC8940/20 Ferro com gerador de vapor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Expert Plus GC8940/20 Ferro com gerador de vapor

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