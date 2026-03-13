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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
GC515/25
Niet meer leverbaar
Important Information Manual Philips QuickTouch Portable garment Steamer
Ervaar het gemak van deze compacte Philips-kledingstomer, waarmee u kreuken uit allerlei kledingstukken verwijdert. Met krachtige onafgebroken stoom verwijdert u kreuken in een mum van tijd en brengt u uw fijngoed weer tot leven.
Wat voor water kan ik gebruiken voor mijn Philips-stoomstrijkijzer of -stomer?
Moet ik de instellingen van mijn Philips-stomer met standaard per kledingstuk aanpassen?
Er lekt water uit de voet van mijn Philips-kledingstomer met standaard
Hoe moet ik mijn Philips-kledingstomer/alles-in-één-oplossing ontkalken?
Is de Philips-kledingstomer veilig voor alle soorten kleding?
Moet het waterreservoir van mijn Philips-kledingstomer na gebruik worden geleegd?
Hoe gebruik ik de handschoen van mijn Philips-stomer met standaard?
Hoe stoom ik een shirt met mijn Philips-stomer met standaard?
De slang van mijn Philips-kledingstomer met standaard is stijf
De Philips-kledingstomer laat vlekken achter op kleding
De voet van mijn Philips-kledingstomer lekt
Mijn Philips-kledingstomer produceert geen stoom
Er komt een krakend geluid uit mijn Philips-kledingstomer met standaard
Mijn Philips-kledingstomer met standaard laat natte plekken achter op kleding
Mijn Philips-strijkijzer of -kledingstomer veroorzaakt een stroomstoring op de netspanning
De stoomproductie van mijn Philips-kledingstomer met standaard is zwak of onregelmatig
Er druppelt water uit de stoomkop van mijn Philips-kledingstomer met standaard