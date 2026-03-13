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QuickTouch Kledingstomer

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

QuickTouchKledingstomer

GC515/25

QuickTouch Kledingstomer

Niet meer leverbaar

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Gebruiksaanwijzing en documentatie

Important Information Manual Philips QuickTouch Portable garment Steamer

  • PDF bestand, 1.7 MB
  • 13 March 2026

Ervaar het gemak van deze compacte Philips-kledingstomer, waarmee u kreuken uit allerlei kledingstukken verwijdert. Met krachtige onafgebroken stoom verwijdert u kreuken in een mum van tijd en brengt u uw fijngoed weer tot leven.

  • PDF bestand
  • 29 March 2026

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