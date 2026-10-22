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Niet meer leverbaar
GC515/25
Brengt uw fijngoed weer tot leven
Ervaar het gemak van deze compacte Philips-kledingstomer, waarmee u kreuken uit allerlei kledingstukken verwijdert. Met krachtige onafgebroken stoom verwijdert u kreuken in een mum van tijd en brengt u uw fijngoed weer tot leven.
1500 W
Instelbare stang
Krachtige continue stoom wordt door stoomgaatjes geblazen, waardoor u kreukels met een paar bewegingen verwijdert.
De kledingstomer is heel gemakkelijk te gebruiken. Het compacte en draagbare ontwerp maken de stomer gemakkelijk mee te nemen en op te bergen.
Met de stomer hebt u geen strijkplank meer nodig, waardoor strijken nog makkelijker wordt.
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