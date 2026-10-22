ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

  • Standard Product Photo Philips QuickTouch Garment Steamer GC515
  • Standard Product Photo Philips QuickTouch Garment Steamer GC515

Niet meer leverbaar

QuickTouchKledingstomer

GC515/25

1 Prijs

Brengt uw fijngoed weer tot leven

Ervaar het gemak van deze compacte Philips-kledingstomer, waarmee u kreuken uit allerlei kledingstukken verwijdert. Met krachtige onafgebroken stoom verwijdert u kreuken in een mum van tijd en brengt u uw fijngoed weer tot leven.

Bekijk alle voordelen

Krachtige kledingstomer

Brengt uw fijngoed weer tot leven

  • 1500 W

  • Instelbare stang

Krachtige continue stoom

Krachtige continue stoom

Krachtige continue stoom wordt door stoomgaatjes geblazen, waardoor u kreukels met een paar bewegingen verwijdert.

Gebruiksvriendelijk

Gebruiksvriendelijk

De kledingstomer is heel gemakkelijk te gebruiken. Het compacte en draagbare ontwerp maken de stomer gemakkelijk mee te nemen en op te bergen.

Geen strijkplank nodig

Geen strijkplank nodig

Met de stomer hebt u geen strijkplank meer nodig, waardoor strijken nog makkelijker wordt.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Afbeelding van VRS_PBTAWARD66

Recensies

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen