ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Azur Performer Plus Stoomstrijkijzer

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

Azur Performer PlusStoomstrijkijzer

GC4517/20

Azur Performer Plus Stoomstrijkijzer

Niet meer leverbaar

Ga naar de winkel

Log in of maak een account

Product registreren

U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.

Nu registreren

Gebruiksaanwijzing en documentatie

Eco passport Philips Azur Performer Plus Steam iron - English (US)

  • PDF bestand, 202.3 kB
  • 24 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4517/20 - English (US)

  • ZIP bestand, 2.7 MB
  • 13 March 2026

Veelgestelde vragen

Onderdelen en accessoires

Problemen oplossen