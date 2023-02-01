Hoe ontkalk ik mijn Philips-stoomstrijkijzer?

Om het model van uw Philips-stoomstrijkijzer te vinden en de juiste ontkalkingsprocedure hieronder te volgen (niet voor stoomgeneratoren), kunt u de gebruikershandleiding raadplegen of het modelnummer (bijv. DST8050/26, GC4909/60) onder de zoolplaat opzoeken zoals u kunt zien in de volgende afbeelding.
Na verloop van tijd kan uw apparaat kalkaanslag opbouwen. Hoe harder het water in uw gebied, hoe sneller kalkverontreinigingen kunnen ontstaan en hard worden. Als u uw Philips-stoomstrijkijzer elke 1-2 maanden ontkalkt, kunt u bruine vlekken, bruin water en lekken voorkomen. Regelmatig schoonmaken houdt de stoomproductie op het maximale niveau en verlengt de levensduur van uw apparaat.
De onderstaande informatie is van toepassing op alle Philips-stoomstrijkijzers.
Vul het waterreservoir en schakel het apparaat in. (Als uw strijkijzer aanpasbare instellingen heeft, kiest u MAX TEMP en NO STEAM.)
Als het lampje uitgaat, haalt u de stekker uit het stopcontact en houd u het strijkijzer boven de gootsteen met de zoolplaat horizontaal.
Activeer CALC CLEAN met de knop of keuzeschakelaar. (Verschilt per model. Houd zo nodig ingedrukt.)
Schud het strijkijzer voorzichtig heen en weer tot het leeg is. Er komt water, stoom en kalk uit de stoomgaatjes.
Laat het strijkijzer warm worden en strijk met de zoolplaat over een doek om de zoolplaat schoon te maken. Herhaal dit proces indien nodig.
Herhaal dit volledige proces één keer per maand of vaker indien nodig.
Onderstaande informatie is alleen van toepassing op: Azur Performer Plus (GC4501, GC4510, GC4511, GC4512, GC4513, GC4514, GC4520, GC4521, GC4522, GC4523) | Azur Pro (GC4880, GC4884, GC4885).
Haal de stekker van het strijkijzer uit het stopcontact en zorg ervoor dat het afgekoeld is.
Zet het strijkijzer op een vlak oppervlak en duw de Quick Calc Release-knop aan de achterkant van het strijkijzer omhoog.
Verwijder de kalkhouder. Leeg de houder, spoel af en droog af.
Veeg kalkaanslag of resten rond de opening op het strijkijzer weg. Plaats de houder terug en klik deze vast.
Herhaal dit proces eenmaal per maand of zo vaak als nodig.
Onderstaande informatie is alleen van toepassing op: Azur Elite (GC503X) | Azur Elite Advanced (GC493X) | Azur (GC490X, GC45XX) | 8000-serie (DST80xx) | 7500-serie (DST75xx) | 7000-serie (DST70xx).
Haal de stekker van het strijkijzer uit het stopcontact en zorg ervoor dat het afgekoeld is.
Houd het apparaat in verticale stand boven de gootsteen. Zet de hendel van de Quick Calc Release-opvangbak omhoog en trek de bak eruit
Maak de Quick Calc Release-opvangbak schoon met water
Schud het apparaat zachtjes zodat de kalkdeeltjes eruit vallen
Plaats de Quick Calc Release-opvangbak terug in het apparaat en duw de hendel omlaag (u hoort een klik) om de opvangbak te vergrendelen.
Herhaal dit proces eenmaal per maand of zo vaak als nodig.
Onderstaande informatie is alleen van toepassing op: Azur Performer Plus (GC4506, GC4515, GC4516, GC4517, GC4518, GC4519, GC4525, GC4526, GC4527, GC4528) | Azur Pro (GC4881, GC4882, GC4886, GC4887, GC4889).
Vul het waterreservoir en schakel het apparaat in. (Als uw strijkijzer aanpasbare instellingen heeft, kiest u MAX TEMP en NO STEAM.)
Als het lampje uitgaat, haalt u de stekker uit het stopcontact en houd u het strijkijzer boven de gootsteen met de zoolplaat horizontaal.
Activeer CALC CLEAN met de knop of keuzeschakelaar. (Verschilt per model. Houd zo nodig ingedrukt.)
Schud het strijkijzer voorzichtig heen en weer tot het leeg is. Er komt water, stoom en kalk uit de stoomgaatjes.
Laat het strijkijzer warm worden en strijk met de zoolplaat over een doek om de zoolplaat schoon te maken. Herhaal dit proces indien nodig.
Herhaal dit proces eenmaal per maand of zo vaak als nodig.
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De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen:GC4567/80R1 , GC2146/40R1 , DST2010/90 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›