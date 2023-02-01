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Philips-ondersteuning

Hoe ontkalk ik mijn Philips-stoomstrijkijzer?

Om het model van uw Philips-stoomstrijkijzer te vinden en de juiste ontkalkingsprocedure hieronder te volgen (niet voor stoomgeneratoren), kunt u de gebruikershandleiding raadplegen of het modelnummer (bijv. DST8050/26, GC4909/60) onder de zoolplaat opzoeken zoals u kunt zien in de volgende afbeelding.

modelnummer

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: GC4567/80R1 , GC2146/40R1 , DST2010/90 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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