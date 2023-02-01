Hoe ontkalk ik mijn Philips-stoomstrijkijzer?

Na verloop van tijd kan uw apparaat kalkaanslag opbouwen. Hoe harder het water in uw gebied, hoe sneller kalkverontreinigingen kunnen ontstaan en hard worden. Als u uw Philips-stoomstrijkijzer elke 1-2 maanden ontkalkt, kunt u bruine vlekken, bruin water en lekken voorkomen. Regelmatig schoonmaken houdt de stoomproductie op het maximale niveau en verlengt de levensduur van uw apparaat.