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Niet meer leverbaar
Sneller*, gemakkelijker en slimmer
Het Philips-stoomstrijkijzer Azur Performer Plus combineert krachtige prestaties met optimaal gebruiksgemak. Ingebouwd kalkreservoir voor effectieve kalkverwijdering voor langdurige prestaties, automatische stoomregelaar en SteamGlide Plus-zoolplaat.
45 g/min. stoom, stoomstoot van 190 g
SteamGlide Plus-zoolplaat
Automatische uitschakeling + antikalk
2400 watt
Het Azur Performer Plus-stoomstrijkijzer met een vermogen van 2400 W warmt snel op en levert krachtige prestaties voor perfecte strijkresultaten.
Continue stoomproductie tot 45 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.
Met onze best glijdende SteamGlide Plus-zoolplaat bent u razendsnel door uw strijkwerk heen. De zorgvuldig ontworpen openingen zorgen voor een goed uitgebalanceerde stoomverdeling.
Prijzen
4.9
van 5
21
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Nallim
09/04/2018
Sverige
Kan inte leva utan den efter att ha testat
Alltså vilken grej. Har en man som använder skjorta dagligen och innan var det ett evigt strykande. Numera tar det knappt 2 min per skjorta. Fantastisk pryl som jag rekommenderar alla jag känner att köpa. Skulle inte klara mig utan den nu när jag väl fått prova på.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur Performer Plus GC4517/20 Ångstrykjärn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur Performer Plus GC4517/20 Ångstrykjärn
Sarahnornholm
04/03/2018
Sverige
Älskar detta strykjärn
Perfekt med snabb uppvärmning och att jag sen kan stryka trots att tex gardinen sitter uppe! Stängs av när det glömsk er är en önskad funktion .den smala framdelen gör det underbart att stryka runt knappar och kragar!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur Performer Plus GC4517/20 Ångstrykjärn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur Performer Plus GC4517/20 Ångstrykjärn
emelies
27/02/2018
Sverige
Lättanvänd och gör jobbet!
Jag är jättenöjd med denna produkten! Den är lätt att använda och förstå sig på, har lätt vikt och blir varm snabbt. Så mycket roligare att stryka när man har bra produkter!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur Performer Plus GC4517/20 Ångstrykjärn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur Performer Plus GC4517/20 Ångstrykjärn