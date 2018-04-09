Så otroligt nöjd att som Buzzador fått chansen att testa detta ångstrykjärn. Otroligt nöjd! Ett snyggt strykjärn som verkligen ligger skönt i handen, glider lätt över olika material och snabbt och enkelt är alla skrynklor väck och allt blir så där perfekt snyggt och slätt! Den smala spetsen är ett extra plus så man enkelt kommer åt de smalaste och trängsta ställena som ex in emellan knapparna på skjortor och blusar. Kan varmt rekommendera detta strykjärn!