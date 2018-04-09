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  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
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  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Standard Product Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron

Niet meer leverbaar

Azur Performer PlusStoomstrijkijzer

GC4517/20

4.9

| (21) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

1 Prijs

Sneller*, gemakkelijker en slimmer

Het Philips-stoomstrijkijzer Azur Performer Plus combineert krachtige prestaties met optimaal gebruiksgemak. Ingebouwd kalkreservoir voor effectieve kalkverwijdering voor langdurige prestaties, automatische stoomregelaar en SteamGlide Plus-zoolplaat.

Bekijk alle voordelen

Effectiever tegen kalk dankzij het kalkreservoir

Sneller*, gemakkelijker en slimmer

  • 45 g/min. stoom, stoomstoot van 190 g

  • SteamGlide Plus-zoolplaat

  • Automatische uitschakeling + antikalk

  • 2400 watt

2400 W voor een korte opwarmtijd van het strijkijzer

2400 W voor een korte opwarmtijd van het strijkijzer

Het Azur Performer Plus-stoomstrijkijzer met een vermogen van 2400 W warmt snel op en levert krachtige prestaties voor perfecte strijkresultaten.

Stoomproductie tot 45 g/min. voor gladdere strijkresultaten

Stoomproductie tot 45 g/min. voor gladdere strijkresultaten

Continue stoomproductie tot 45 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.

SteamGlide Plus-zoolplaat: glijdt het beste voor sneller strijken

SteamGlide Plus-zoolplaat: glijdt het beste voor sneller strijken

Met onze best glijdende SteamGlide Plus-zoolplaat bent u razendsnel door uw strijkwerk heen. De zorgvuldig ontworpen openingen zorgen voor een goed uitgebalanceerde stoomverdeling.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Afbeelding van VRS_PBTAWARD66

Recensies

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4.9

van 5

21

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

09/04/2018

Sverige

Sverige

Kan inte leva utan den efter att ha testat

Alltså vilken grej. Har en man som använder skjorta dagligen och innan var det ett evigt strykande. Numera tar det knappt 2 min per skjorta. Fantastisk pryl som jag rekommenderar alla jag känner att köpa. Skulle inte klara mig utan den nu när jag väl fått prova på.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur Performer Plus GC4517/20 Ångstrykjärn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur Performer Plus GC4517/20 Ångstrykjärn

04/03/2018

Sverige

Sverige

Älskar detta strykjärn

Perfekt med snabb uppvärmning och att jag sen kan stryka trots att tex gardinen sitter uppe! Stängs av när det glömsk er är en önskad funktion .den smala framdelen gör det underbart att stryka runt knappar och kragar!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur Performer Plus GC4517/20 Ångstrykjärn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur Performer Plus GC4517/20 Ångstrykjärn

27/02/2018

Sverige

Sverige

Lättanvänd och gör jobbet!

Jag är jättenöjd med denna produkten! Den är lätt att använda och förstå sig på, har lätt vikt och blir varm snabbt. Så mycket roligare att stryka när man har bra produkter!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur Performer Plus GC4517/20 Ångstrykjärn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur Performer Plus GC4517/20 Ångstrykjärn

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