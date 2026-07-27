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Alle series

  • Snel kreuken verwijderen met de kracht van stoom
  • Snel kreuken verwijderen met de kracht van stoom
  • Snel kreuken verwijderen met de kracht van stoom
  • Snel kreuken verwijderen met de kracht van stoom
  • Snel kreuken verwijderen met de kracht van stoom
  • Snel kreuken verwijderen met de kracht van stoom
  • Snel kreuken verwijderen met de kracht van stoom
  • Snel kreuken verwijderen met de kracht van stoom
  • Snel kreuken verwijderen met de kracht van stoom
  • Snel kreuken verwijderen met de kracht van stoom
  • Snel kreuken verwijderen met de kracht van stoom
  • Snel kreuken verwijderen met de kracht van stoom

Niet meer leverbaar

Steam&GoHandheld kledingstomer

GC310/55

1 Prijs

Snel kreuken verwijderen met de kracht van stoom
Deze handheld kledingstomer is ideaal om kledingstukken nog even snel bij te werken en voor lastig te strijken kleding. De stomer is snel en eenvoudig te gebruiken en onmisbaar voor uw strijkwerk.
Bekijk alle voordelen

Ideaal voor delicate kleding en voor op reis

Snel kreuken verwijderen met de kracht van stoom

  • 1000 W

  • On-demand stoom

  • Borstel

Geen strijkplank nodig

Geen strijkplank nodig

Met de stomer hebt u geen strijkplank meer nodig, waardoor strijken nog makkelijker wordt.

Automatisch continue stoom via een elektrische pomp

Automatisch continue stoom via een elektrische pomp

De elektrische pomp zorgt voor continue stoom voor gemakkelijk en snel verwijderen van kreuken.

Borstelaccessoire voor een gladder resultaat

Borstelaccessoire voor een gladder resultaat

Gebruik de borstel bij dikkere kledingstukken zoals jassen voor betere stoompenetratie en een gladder resultaat.

Technische specificaties

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Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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Voorwaarden

  1. Getest door een externe partij op de bacterietypen Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 gedurende 8 minuten stomen.