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Steam&Go Handheld kledingstomer

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

Steam&GoHandheld kledingstomer

GC310/55

Steam&Go Handheld kledingstomer

Niet meer leverbaar

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Gebruiksaanwijzing en documentatie

EU Declaration of conformity Philips Steam&Go Handheld garment steamer GC310/55 - English (US)

  • PDF bestand, 927.2 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips Steam&Go Handheld garment steamer

  • PDF bestand, 361.8 kB
  • 13 March 2026

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