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PowerLife Plus Stoomstrijkijzer

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

PowerLife PlusStoomstrijkijzer

GC2982/30

PowerLife Plus Stoomstrijkijzer

Niet meer leverbaar

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Gebruiksaanwijzing en documentatie

EU Declaration of conformity Philips PowerLife Plus Steam iron GC2982/30 - English (US)

  • PDF bestand, 1.1 MB
  • 18 March 2024

User Manual Philips PowerLife Plus Steam iron

  • PDF bestand, 1.9 MB
  • 13 March 2024

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