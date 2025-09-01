Bekijk hier ons beste deals voor huishoudelijke apparaten . Kortingen tot wel 30%! Shop Nu
      PureProtect Quiet 2200-serie HEPA NanoProtect-filter

      FY2200/30

      Algemene waardering / 5
      • Reviews Reviews

      Originele filters voor luchtzuiveraar PureProtect 2200

      Originele vervangende filters voor uw luchtreiniger: 3-in-1 HEPA NanoProtect, Active Carbon en voorfilter voor bescherming tegen vervuiling, pollen, stof, huisdierallergenen en virusdeeltjes.

      Originele filters voor luchtzuiveraar PureProtect 2200

      Vangt effectief 99,97% van de nanodeeltjes op (1)

      • Compatibel met 2200-serie
      • In de verpakking: 1 filter
      • Levensduur van 3 jaar
      • Origineel Philips-filter
      Compatibel met Philips PureProtect Quiet 2200-serie

      Compatibel met Philips PureProtect Quiet 2200-serie

      Vervangend filter voor Philips PureProtect-luchtzuiveraars uit de 2200-serie: AC2210, AC2220, AC2221. U kunt het model van uw luchtreiniger vinden op de achterkant van het apparaat.

      Duurzaam filter dat 3 jaar meegaat

      Duurzaam filter dat 3 jaar meegaat

      De originele filters zorgen 3 jaar voor optimale prestaties (2), voor minder gedoe en lagere kosten. De zuiveraar berekent de levensduur van de filters en geeft een melding wanneer ze moeten worden vervangen.

      Duurzaam design met 30% kleinere verpakking

      Duurzaam design met 30% kleinere verpakking

      Ons vouwbare filter bespaart verpakkingsmateriaal en bevat 35% minder plastic voor een kleinere ecologische voetafdruk.

      Origineel filter van Philips voor de beste prestaties

      Origineel filter van Philips voor de beste prestaties

      Het originele filter van Philips is ontworpen om perfect in uw apparaat te passen. Gebruik altijd een filter van Philips voor optimale prestaties.

      3-lagig HEPA-filter vangt 99,97% van de ultrafijne deeltjes op

      3-lagig HEPA-filter vangt 99,97% van de ultrafijne deeltjes op

      3-laags filtersysteem met een voorfilter, HEPA NanoProtect en Active Carbon vangt 99,97% van de deeltjes tot 0,003 micron op (1) - zo wordt u beschermd tegen verontreinigende stoffen, virusdeeltjes, allergenen, bacteriën en geurtjes.

      Volg de statusindicator van het slimme filter op uw toestel

      Volg de statusindicator van het slimme filter op uw toestel

      De indicator op het display van uw Philips-apparaat geeft een melding wanneer u het filter moet vervangen. Onderhoud is eenvoudig en is binnen een minuut klaar.

      Koppel met de Air+-app voor extra gemak

      Koppel met de Air+-app voor extra gemak

      Koppel uw apparaat met de Air+-app om de status van uw filter te controleren en eenvoudig vervangende filters te bestellen.

      Technische specificaties

      • Algemene specificaties

        Producttype
        HEPA NanoProtect-filter
        Inhoud van de verpakking
        1x filter
        HEPA NanoProtect
        Ja
        Voorfilter
        Ja
        Actieve koolstof
        Ja
        Levensduur
        3 jaar

      • Prestaties

        Filtratie van deeltjes
        99,97% tot 0,003 micron

      • Gewicht en afmetingen

        Lengte van de verpakking
        30,5 cm
        Breedte van de verpakking
        13,8 cm
        Hoogte van de verpakking
        29,5 cm
        Gewicht van de verpakking
        0,94 kg

      • Vervanging

        Voor Philips-luchtreiniger(s)
        AC2210, AC2220, AC2221

      Recensies

      Wees de eerste om dit artikel te beoordelen

      • (1) Uit de lucht die door het filter stroomt, getest volgens DIN71460 met NaCl-aerosol van 0,003 µm en 0,3 µm, iUTA-instituut
      • (2) Berekend gemiddelde. Levensduur van filter is afhankelijk van de luchtkwaliteit en het gebruik.
      • (3) Vergeleken met FY2200 niet-vouwbare verpakking
