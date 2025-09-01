Zoektermen
FY2200/30
Originele filters voor luchtzuiveraar PureProtect 2200
Originele vervangende filters voor uw luchtreiniger: 3-in-1 HEPA NanoProtect, Active Carbon en voorfilter voor bescherming tegen vervuiling, pollen, stof, huisdierallergenen en virusdeeltjes.Bekijk alle voordelen
HEPA NanoProtect-filter
Vervangend filter voor Philips PureProtect-luchtzuiveraars uit de 2200-serie: AC2210, AC2220, AC2221. U kunt het model van uw luchtreiniger vinden op de achterkant van het apparaat.
De originele filters zorgen 3 jaar voor optimale prestaties (2), voor minder gedoe en lagere kosten. De zuiveraar berekent de levensduur van de filters en geeft een melding wanneer ze moeten worden vervangen.
Ons vouwbare filter bespaart verpakkingsmateriaal en bevat 35% minder plastic voor een kleinere ecologische voetafdruk.
Het originele filter van Philips is ontworpen om perfect in uw apparaat te passen. Gebruik altijd een filter van Philips voor optimale prestaties.
3-laags filtersysteem met een voorfilter, HEPA NanoProtect en Active Carbon vangt 99,97% van de deeltjes tot 0,003 micron op (1) - zo wordt u beschermd tegen verontreinigende stoffen, virusdeeltjes, allergenen, bacteriën en geurtjes.
De indicator op het display van uw Philips-apparaat geeft een melding wanneer u het filter moet vervangen. Onderhoud is eenvoudig en is binnen een minuut klaar.
Koppel uw apparaat met de Air+-app om de status van uw filter te controleren en eenvoudig vervangende filters te bestellen.
