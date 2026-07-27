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  • Grondige reinigingsresultaten op alle vloeren
  • Grondige reinigingsresultaten op alle vloeren
  • Grondige reinigingsresultaten op alle vloeren
  • Grondige reinigingsresultaten op alle vloeren
  • Grondige reinigingsresultaten op alle vloeren
  • Grondige reinigingsresultaten op alle vloeren
  • Grondige reinigingsresultaten op alle vloeren
  • Grondige reinigingsresultaten op alle vloeren
  • Grondige reinigingsresultaten op alle vloeren
  • Grondige reinigingsresultaten op alle vloeren

Niet meer leverbaar

PowerPro DuoSnoerloze 2-in-1 steelstofzuiger

FC6162/01

Grondige reinigingsresultaten op alle vloeren
De nieuwe Philips PowerPro Duo levert grondige reinigingsresultaten op harde vloeren en tapijt. PowerCyclone-technologie zorgt voor blijvende zuigkracht voor uitstekende prestaties. Het TriActive Turbo-mondstuk neemt meer stof en pluisjes op.
Bekijk alle voordelen

Met PowerCyclone en TriActive Turbo-mondstuk

Grondige reinigingsresultaten op alle vloeren

  • 2-in-1

  • 12 V

  • Zonder zak

  • 2 accessoires

PowerCyclone-technologie voor maximale prestaties

PowerCyclone-technologie voor maximale prestaties

De PowerCyclone-technologie biedt grondige reiniging in één keer dankzij deze zeer efficiënte stappen: 1) Lucht komt snel in de PowerCyclone dankzij de rechte en egale luchtinlaat. 2) De gebogen luchtdoorlaat versnelt de opgaande luchtstroom in de cyclonische kamer waardoor het stof van de lucht wordt gescheiden.

TriActive Turbo-mondstuk voor krachtige prestaties op tapijten

TriActive Turbo-mondstuk voor krachtige prestaties op tapijten

Het TriActive Turbo-mondstuk levert krachtige prestaties op harde vloeren en tapijt. De gemotoriseerde borstel en de optimale luchtstroom vangen alle stof en pluisjes in één keer op.

Maximale flexibiliteit om lastige plekken schoon te maken

Maximale flexibiliteit om lastige plekken schoon te maken

De PowerPro Duo is ontworpen voor maximaal bereik, zodat u moeiteloos onder de bank, het bed of de tafel kunt schoonmaken.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

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Voorwaarden

  1. Getest door een onafhankelijk testinstituut op tapijt en harde vloeren, in vergelijking met het meestverkochte product in de categorie snoerloze 2-in-1 steelstofzuigers van 12 V, op basis van onafhankelijke bron, juni 2013.