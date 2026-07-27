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Niet meer leverbaar
FC6162/01
2-in-1
12 V
Zonder zak
2 accessoires
De PowerCyclone-technologie biedt grondige reiniging in één keer dankzij deze zeer efficiënte stappen: 1) Lucht komt snel in de PowerCyclone dankzij de rechte en egale luchtinlaat. 2) De gebogen luchtdoorlaat versnelt de opgaande luchtstroom in de cyclonische kamer waardoor het stof van de lucht wordt gescheiden.
Het TriActive Turbo-mondstuk levert krachtige prestaties op harde vloeren en tapijt. De gemotoriseerde borstel en de optimale luchtstroom vangen alle stof en pluisjes in één keer op.
De PowerPro Duo is ontworpen voor maximaal bereik, zodat u moeiteloos onder de bank, het bed of de tafel kunt schoonmaken.
Recensies
Getest door een onafhankelijk testinstituut op tapijt en harde vloeren, in vergelijking met het meestverkochte product in de categorie snoerloze 2-in-1 steelstofzuigers van 12 V, op basis van onafhankelijke bron, juni 2013.