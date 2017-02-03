      EP4010/00

      Tot 5000 kopjes* zonder ontkalken, dankzij AquaClean

      Door het filter op verzoek van de machine te vervangen, hoeft u tot 5000 kopjes* uw machine niet te ontkalken en krijgt u helder en zuiver water.

      Geniet van 4 koffievariaties binnen een handomdraai

      Geniet van uw favoriete dranken op speciale momenten. Of u nu zin hebt in een espresso, een kop koffie of een drankje met melk, uw volautomatische machine levert het perfecte resultaat zonder gedoe en in een mum van tijd!

      Espressomachine met melkopschuimer

      De klassieke melkopschuimer van deze Philips volautomatische espressomachine gebruikt stoom om eenvoudig zijdezacht melkschuim voor uw cappuccino of latte macchiato te maken. Met slechts twee onderdelen is de melkopschuimer makkelijk schoon te maken.

      Pas het volume aan, kies uit 5 aromasterktes en maak gebruik van 5 maalstanden

      Deze volautomatische machine biedt een overvloed aan heerlijke opties om uw drankje aan uw smaak aan te passen. U kunt eenvoudig de hoeveelheid, sterkte en temperatuur voor elke drank personaliseren en opslaan. Voel u vrij om te experimenteren en bedenk heerlijke drankjes!

      De smaak van filterkoffie van verse bonen met CoffeeSwitch

      De smaak van filterkoffie van een volautomatische espressomachine. Geniet 's ochtends van uw koffie of uw sterke espresso door aan de hendel te trekken. Met de unieke CoffeeSwitch kunt u zelf het perfecte type koffie voor elk moment en elke stemming kiezen, altijd van versgemalen bonen.

      Cafeïnevrij met gelijke smaak dankzij de poederoptie

      Soms is het fijn om de optie van een volle, heerlijke koffie zonder cafeïne te hebben. Dankzij de poederoptie kunt u cafeïnevrije koffie maken wanneer u wilt.

      20.000 koppen van de beste koffie met duurzame keramische molens

      Onze molens zijn 100% zuiver keramisch: zeer hard en precies, zodat u kunt genieten van minstens 20.000 koppen verse heerlijk geurende koffie.

      Stel de koffietuit af op de maat van uw kop

      De verstelbare tuit op onze espressomachines past bij iedere kop en voorkomt dus dat de koffie spat of afkoelt tijdens het inschenken. Zo wordt uw espresso altijd op de juiste temperatuur geserveerd en houdt u een schone machine.

      Ontworpen voor maximale capaciteit in een compacte behuizing

      Geniet van meer ruimte en langere tijd zonder bijvullen dankzij het bonen- en waterreservoir, en het koffierestenbakje met hoge capaciteit in een uiterst compact ontwerp. Deze slimme, volautomatische machine biedt optimaal gebruiksgemak, eersteklas prestaties en grote capaciteit dankzij een waterreservoir, een bonenreservoir en een koffierestenbakje.

      Uw machine is eenvoudig te bedienen via het intuïtieve display

      Het intuïtieve display toont u alle relevante informatie voor eenvoudige interactie met uw machine en optimale prestaties. De pictogrammen begeleiden u door alle mogelijke instelopties en belangrijke onderhoudsfuncties.

      Geniet van geweldige koffie dankzij automatisch reinigen en begeleid ontkalken

      Het koffiedoorloopsysteem van deze espressomachine wordt automatisch met water gereinigd wanneer u de machine in- of uitschakelt. Hierdoor kunt u altijd genieten van verse koffie met een heerlijke smaak. Regelmatig ontkalken verlengt de levensduur van de espressomachine. Deze machine geeft een signaal wanneer de machine moet worden ontkalkt. Berichten op het scherm geven aan wat u moet doen.

      Eenvoudig schoonmaken dankzij de volledig afneembare zetgroep

      De zetgroep is het hart van iedere volautomatische koffiemachine en moet regelmatig worden schoongemaakt. Doordat de zetgroep afneembaar is, kunt u deze grondig schoonmaken door hem af te spoelen onder de kraan.

      Technische specificaties

      • Aanpassing

        Instellingen voor aromasterkte
        5
        Hoeveelheid koffie
        Instelbaar
        Maalstanden
        5
        Aroma instellen vóór het zetten
        Nee
        Gebruikersprofielen
        1
        Temperatuurinstellingen
        3

      • Verscheidenheid

        Dranken
        • Espresso
        • Espresso Lungo
        • Heet water
        • Koffie
        Optie voor gemalen koffie
        Ja
        Dubbele kop
        Ja
        Dubbele kop melk
        Nee

      • Andere functies

        Afneembare zetgroep
        Ja
        Automatisch reinigen en begeleid ontkalken
        Ja
        Hoofdschakelaar AAN/UIT-knop
        Ja
        Snel opwarmende boiler
        Ja

      • Technische specificaties

        Capaciteit bonenreservoir
        250  g
        Productgewicht
        7.2  kg
        Koffierestenbakje
        Toegang aan de voorkant
        Waterreservoir
        Toegang aan de bovenkant
        Max. kophoogte
        152  mm
        Kleur en afwerking
        Zwart
        Afmetingen van het product
        215 x 330 x 429  mm

      • Algemene specificaties

        Melkoptie
        Klassieke melkopschuimer
        Eenvoudig te reinigen en onderhouden
        Compatibel met AquaClean-filter
        Gebruikersinterface
        Basisdisplay

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.
      Vind reserveonderdelen of accessoires

      Ga naar de onderdelen en accessoires

      Onderdelen en accessoires

