CX7550/01
Onze sterkste en stilste torenventilator
Geniet van krachtige maar fluisterstille koeling. De ventilator past zich automatisch aan uw behoeften aan en verbruikt minder energie. Houd de controle met de Air+ app, monitor de kamertemperatuur op het display en verbeter de sfeer met essentiële oliën.Bekijk alle voordelen
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
Deze bladloze ventilator levert een sterke luchtstroom van 2.440 m³/u om uw hele ruimte snel te koelen. Hij verspreidt koele lucht verder en breder (1), met luchtsnelheden tot 8,4 m/s.
Ervaar 40% stillere koeling (1), tot slechts 22 dB (2). Met een borstelloze DC-motor en luchtuitlaat geïnspireerd door vliegtuigvleugel-aerodynamica, is dit onze stilste ventilator tot nu toe - perfect voor een rustige slaap, werk of totale ontspanning.
De energiebesparende DC-motor levert krachtige koeling met tot 40% minder energieverbruik (3). Met maximaal 30W verbruikt hij minder energie dan een traditionele gloeilamp – om uw energiekosten laag te houden.
De slimme AutoAdapt-modus past de luchtstroom aan op basis van de kamertemperatuur voor optimaal comfort. Een stijlvol LED-display biedt realtime updates, met omgevingslicht dat de binnentemperatuur weergeeft.
Kies uit 4 modi (Handmatig, Natuurlijke Bries, Geavanceerde Slaap, AutoAdapt) en 12 snelheidsniveaus voor persoonlijke koeling. Van een zachte bries tot krachtige luchtstroom, geniet van moeiteloos comfort de hele dag.
Met 80° oscillatie verspreidt deze ventilator lucht naar elke hoek van de kamer – zodat u zich overal verfrist voelt.
De geavanceerde slaapmodus vermindert geleidelijk de ventilatorsnelheid elke 30 minuten en dimt de displayverlichting, waardoor u natuurlijk in slaap valt terwijl u 's nachts energie bespaart.
Verbeter uw welzijn door uw favoriete essentiële oliën aan de bries toe te voegen voor een kalmerende ervaring.
Eenvoudige bediening vanaf elke locatie met de Air+ app of afstandsbediening. Geniet van handsfree bediening en spraakondersteuning met Alexa- en Google Home-integratie.
Gebruik de 12-uurs timer om de ventilator automatisch uit te schakelen na uw gekozen tijdsduur. Plan en personaliseer eenvoudig instellingen via de Air+ app.
Elegant, slank ontwerp dat in elke kamer past. Plaats het in een hoek of tegen een muur om ruimte te besparen terwijl uw huis koel en stijlvol blijft.
In enkele seconden opgezet zonder schroeven of gedoe. Ontworpen voor gemak, de ventilator is moeiteloos te monteren en direct klaar voor gebruik.
Algemene specificaties
Technische specificaties
Prestaties
Gebruiksgemak
Gewicht en afmetingen
Energie-efficiëntie
Onderhoud
Compatibiliteit
Land van herkomst
