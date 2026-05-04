CX5550/01
Krachtiger en toch stiller koelen (1)
Geniet van krachtige koeling met minimaal geluid en energieverbruik. Ervaar een verfrissende luchtstroom die de hele kamer koelt, en creëer een rustgevende sfeer door uw favoriete essentiële oliën toe te voegen aan de bries.Bekijk alle voordelen
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
Deze bladloze ventilator levert een sterke luchtstroom van 2.370 m³/u om uw hele ruimte snel te koelen. Hij verspreidt koele lucht verder en breder (1), met luchtsnelheden tot 8,1 m/s.
Ervaar 40% stillere koeling (1), tot slechts 24 dB (2). Met een luchtuitlaat geïnspireerd op vliegtuigvleugel-aerodynamica is deze ventilator perfect voor een rustgevende slaap, werk of totale ontspanning.
Kies uit 3 modi (Handmatig, Natuurlijke Bries, Geavanceerde Slaap) en 5 snelheidsniveaus voor gepersonaliseerde koeling. Van een zachte bries tot krachtige luchtstroom, geniet de hele dag van moeiteloos comfort.
Met 80° oscillatie verspreidt deze ventilator lucht naar elke hoek van de kamer – zodat u zich verfrist voelt, waar u ook bent.
Met maximaal 48W verbruikt hij minder energie dan een traditionele gloeilamp – houdt u koel terwijl u bespaart op energiekosten.
De geavanceerde slaapmodus verlaagt geleidelijk de luchtstroomsnelheid elke 30 minuten en dimt de displayverlichting, waardoor u natuurlijk in slaap valt terwijl u 's nachts energie bespaart.
Verbeter uw welzijn door uw favoriete essentiële oliën aan de bries toe te voegen voor een kalmerende ervaring.
Gebruik de 9-uurs timer om de ventilator automatisch uit te schakelen na uw gekozen tijdsduur. Geniet van verkoelend comfort zonder dat u hoeft op te staan of zich zorgen hoeft te maken over het uitzetten.
Pas uw torenventilator eenvoudig aan met het intuïtieve touchpanel of de afstandsbediening, voor gemakkelijke bediening vanaf elke plek in de kamer.
Deze modus past de ventilatorsnelheden dynamisch aan om de natuurlijke beweging van lucht na te bootsen en zorgt voor een kalmerende bries in de kamer.
Elegant, slank ontwerp dat in elke kamer past. Plaats hem in een hoek of tegen een muur om ruimte te besparen terwijl uw huis koel en stijlvol blijft.
In enkele seconden opgezet zonder schroeven of gedoe. De ventilator is ontworpen voor gemak, kan moeiteloos in elkaar worden gezet en is direct klaar voor gebruik.
