Betaal later met Klarna
Registreer en krijg €10,- korting
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Koffie
Alle series
Knop voor maalinstelling
Philips ondersteuning
CRP964
Ga naar de winkel
Log in of maak een account
U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.
Met de knop voor maalinstelling kunt u de maling van de koffie aanpassen en perfect afstemmen op uw smaak!
Contact opnemen met Philips
We helpen u graag verder.