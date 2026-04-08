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Koffie
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Reinigingsborsteltje
Philips ondersteuning
CRP725
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Met deze borstel houdt u uw koffiezetapparaat schoon. Gebruik hem wanneer u het apparaat reinigt of een andere bonenmix wilt gebruiken. U bereikt zelfs de moeilijkste plekken en groeven in de maalmolentrechter!
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