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Reinigingsborsteltje

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Reinigingsborsteltje

CRP725

Reinigingsborsteltje

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Gebruiksaanwijzing en documentatie

Met deze borstel houdt u uw koffiezetapparaat schoon. Gebruik hem wanneer u het apparaat reinigt of een andere bonenmix wilt gebruiken. U bereikt zelfs de moeilijkste plekken en groeven in de maalmolentrechter!

  • PDF bestand
  • 8 April 2026

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