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Filterhouder
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CP9949
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Deze filterhouder is voor het 1x4 papieren of permante filter in uw Grind & Brew-koffiezetapparaat. Eenvoudig te verwijderen en gemakkelijk schoon te maken.
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